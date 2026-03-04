Eski hakem Arda Kardeşler, görev yaptığı dönemde kendisine bir kez şike teklifi yapıldığını açıkladı. Kardeşler, söz konusu teklifin belgeleriyle birlikte federasyona bildirildiğini ve hemen karakola giderek ifade verdiğini söyledi.
Eski hakem Arda Kardeşler: “ Şike teklifi aldım, belgeler federasyonda"
Eski hakem Arda Kardeşler, görev yaptığı dönemde kendisine bir kez şike teklifi yapıldığını açıkladı. Kardeşler, söz konusu teklifin belgeleriyle birlikte federasyona bildirildiğini ve hemen karakola giderek ifade verdiğini söyledi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig’de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği karar sonrası eleştirilerin hedefi olan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından da eleştirilen Kardeşler, bu sürecin ardından görevini bırakmıştı.
Eski hakem, o maç sonrası yaşananlar dahil birçok konuda açıklamalarda bulundu. Kardeşler, kendisine “şike” teklif edildiğini de dile getirdi.
Spor Bursa’ya konuşan Kardeşler’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Orada oyuncu başlıyor, önünde rakip oyuncu engellemeye çalışıyor. Top dururken ben bir düdük çalıyorum 'kullanma' diye ama o esnada kullanıyor. Sonra ben 'bekle' dedim. Birçok maçta olan bir durum ama avantajın kaybolması nedeniyle olay farklı yerlere gitti. Etkisi büyük oldu. Dışarıdan izleseydim, ben de 'Avantajı kaybolmuş' derdim, çünkü önü çok açıkmış."
“İstifam Onaylandı ve Süreç Netleşti”
"Başkan zaten o gün diyeceğini dedi. Onun üzerine benim artık Türkiye'de hakemlik yapmam çok mümkün değildi. O günden sonra da bir daha yapmadım. Ocak ayında istifa dilekçesini gönderdim. Bu sadece prosedürü yerine getirmekti, hukuki boyutuydu. İstifam onaylandı ve süreç netleşti."
“Müthiş Maçlar Yönetmiyordum Doğruyu Söylemek Gerekirse”
"Televizyona bağlandım. Cezanın maçla alakası yoktu. MHK'den habersiz televizyona çıktığım için ceza aldım. 10 sene doya doya yaptım hakemliği. Son 2-3 senedir performansım uçuyor, çok iyi değildi. Müthiş maçlar yönetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. 'Buraya kadarmış' diyelim."
“Şike Teklif Edildi”
"Bir kez oldu. O da zaten belgeleriyle federasyonda kayıtlı duruyor. Hemen karakola gidip ifademi vermiştim. Benim yöneteceğim bir maç değildi, başka birine benim üzerimden ulaşmaya çalışmışlardı."
“Menajer Olacağım”
"Futbolcu menajerliği yapmayı düşünüyorum. FIFA menajeri olarak lisanslı bir şekilde bu işe girmek istiyorum. Nisan sonundaki sınavlara hazırlanıyorum. Güney Marmara bölgesi çok yetenekli futbolcular çıkarıyor. Onların gelişimine destek olmak, doğru kulüplere yönlendirmek istiyorum. Hakemlikten gelen çevremi ve gözlem yeteneğimi bu alanda kullanacağım."
“Türk Hakemliği Kötü Durumda Değil”
"Medyada abartıldığı kadar Türk hakemliği kötü durumda değil. Kötü yönetilmiyor maçlar. Sadece Türkiye'deki maçları izliyor insanlar, hatta belli maçları izliyorlar. İspanya'da da hakem hataları oluyor, İngiltere'de de var hatalar. Türk hakemleri çok kötü diyemem ama bazen çok kötü hatalar yapılıyor. Her yerde oluyor. Bu işin doğası bu. Hatayı sıfıra indiremiyorsunuz. Türk hakemleri, birçok ülkeden daha iyi. Avrupa'da şartlar daha iyi. 2016-2017'de ben çıktığımda ekonomik şartlar Avrupa'ya yakındı, covid zamanı geride kaldı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor."
“Hakem Maaşı 70 Bin TL”
"Geçen sezon maaşları biliyorum. Bu sene 70 bin TL civarında olması lazım. Türkiye'de yeni hakemin gelmeme sebebi biraz da ekonomik."
“Futbolu Bilseydim Futbolcu Olurdum”
"İsim vermeyelim, bir teknik direktör bir hışımla soyunma odasına geldi, kapıyı çaldı, eliyle tebrik ediyor ama gözüyle ateş ediyor. Berabere bitmişti o maç. Bana 'Hakemler futbolu bilmiyor' dedi. Ben de ona sinirle 'Ben futbolcu olmak için çalıştım, futbolu bilseydim futbolcu olurdum. Niye gelip burada hakemlikle uğraşayım, kolay değil' dedim. 'Doğru söylüyorsun, hakemlere böyle bakacağım' dedi. Ertesi hafta röportajda yine hakem eleştirdi."