Eski hakem Arda Kardeşler: “ Şike teklifi aldım, belgeler federasyonda"

“Türk Hakemliği Kötü Durumda Değil”

"Medyada abartıldığı kadar Türk hakemliği kötü durumda değil. Kötü yönetilmiyor maçlar. Sadece Türkiye'deki maçları izliyor insanlar, hatta belli maçları izliyorlar. İspanya'da da hakem hataları oluyor, İngiltere'de de var hatalar. Türk hakemleri çok kötü diyemem ama bazen çok kötü hatalar yapılıyor. Her yerde oluyor. Bu işin doğası bu. Hatayı sıfıra indiremiyorsunuz. Türk hakemleri, birçok ülkeden daha iyi. Avrupa'da şartlar daha iyi. 2016-2017'de ben çıktığımda ekonomik şartlar Avrupa'ya yakındı, covid zamanı geride kaldı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor."