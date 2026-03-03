ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARINDA 4. GÜN

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları 4’üncü güne girdi. İran’ın Dubai’deki saldırısında 40 ABD askerinin öldüğü iddia edilirken İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenledi.

Haberin devamı burada...

BAHÇELİ: HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ ALÇAKLIKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Orta Doğu'daki savaşı değerlendiren Bahçeli, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi için 'alçaklıktır' dedi.

Haberin devamı burada...

HAKAN FİDAN: İRAN'DAKİ PKK VARLIĞINI TAKİP EDİYORUZ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK’nın İran’daki varlığını takip ettiklerini söyleyen Fidan, "Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz " dedi.

Haberin devamı burada...

ERDOĞAN YİNE ABD DEMEDİ: SİYONİST LOBİ TAHRİKİYLE İRAN'A SALDIRI YAPILDI

Dünya İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı konuşuyor. Yine ABD demeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı burada...

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ TÜRK GEMİLERİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasının ardından Türk bayraklı gemiler için en yüksek seviyede güvenlik alarmı verilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz." dedi.

Haberin devamı burada...

BİR ÜLKE DAHA İRAN’A KARŞI SAVAŞMAYA HAZIRLANIYOR

Fransa, ABD ve İsrail’ destek vermeye ‘hazır’ olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ihtiyaç duyulması durumunda saldırılara hava desteği sağlayacaklarını belirtti.

Haberin devamı burada...

KUZEY KORE’DEN İRAN’A FÜZE DESTEĞİ: KİM JONG UN’DAN İSRAİL UYARISI

ABD ve İsrail’in başlattığı savaş İran’ın da misillemeyle cevap vermesi sonrası giderek şiddetleniyor. ABD ile sık sık gerginlik yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Yong Un, "İran talep ederse İsrail'e karşı füzeler tedarik edeceğiz. Onları yok etmek için tek bir füze yeterli" mesajını paylaştı.

Haberin devamı burada...

İSRAİL, LÜBNAN’IN GÜNEYİNE KARA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail, Lübnan’a saldırılarına devam ederken yeni bir karar aldı. İşgali genişletme kararı alan İsrail, ülkenin güneyine kara harekatı başlattı.

Haberin devamı burada...

İNGİLİZ BASINI YAZDI: HAMANEY'İ ÖLDÜRMEK İÇİN TRAFİK KAMERALARINI ELE GEÇİRMİŞLER

İsrail ve ABD’nin İran Dini Lideri Hamaney’i öldürdüğü saldırının perde arkasını İngiliz basını yazdı. Financial Times gazetesi, MOSSAD’ın Hamaney’i takip etmek için trafik kameralarını ele geçirdiğini yazdı.

Haberin devamı burada...

TÜİK 2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

TÜİK, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu.

Haberin devamı burada...

FENERBAHÇE'DE ORTALIK FENA KARIŞTI: EYVAH TEDESCO EYVAH...

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yarışında kritik 4 puan bırakan Fenerbahçe, Nottingham Forest eşleşmesinin ardından Avrupa Ligi’ne de veda etti. Yaşanan gelişmeler sonrası sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran inisiyatif aldı.

Haberin devamı burada...

BÜLENT ARINÇ’A KİM SUFLE VERDİ?

Ahmet Takan'ın da "Bülent Arınç’a kim sufle verdi?" başlıklı yazısı da günün dikkat çeken yazılarından oldu.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz...

Sosyal medyada bugün öne çıkan konularda şöyle:

LECLERC’İN ROMANTİK DÜĞÜN KLİBİ

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux ile yaptığı nikâha dair “düğün klibi / backstage” görüntülerini paylaşınca sosyal medyada romantik videolar hızla yayıldı. “Leo” detayı (köpeği) ve sade tören atmosferi, içeriklerin en çok konuşulan kısmı oldu.

KANLI AY

“Kanlı Ay” denilen olay, tam Ay tutulması sırasında Ay’ın Dünya’nın gölgesine girip kızıl-bakır tonlarında görünmesi. NASA’nın Mart 2026 gökyüzü rehberinde de 3 Mart’taki tutulma “kızaran Ay” vurgusuyla öne çıkıyor; görünürlük konumu ise bulunduğun şehre göre değişiyor (harita/takvim siteleri üzerinden anlık kontrol ediliyor).

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK’İN ÖLDÜRÜLMESİ VE ÖĞRETMEN YÜRÜYÜŞLERİ

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede görev yapan Öğretmen Fatma Nur Çelik’in, okulda yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde büyük tepki yarattı. Pek çok ilde öğretmenler iş bırakma, yürüyüş ve basın açıklamalarıyla “okullarda şiddete karşı önlem” çağrısını yükseltti