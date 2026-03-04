Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları, bölgesel savaşı tırmandırırken Lübnan ateş hattında kaldı. İsrail ordusu, Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Beyrut’un güney banliyöleri Dahiye’yi aralıksız bombalıyor.
Orta Doğu'da büyük göç dalgası başladı: On binlerce kişi göç için yola döküldü
İsrail’in Dahiye bombardımanı Lübnan’ı vurdu: 40 ölü, 246 yaralı, 58 bin 64 kişi yerinden edildi. On binlerce kişi göç için yola döküldü. Lübnan'da yaşayan Zeinab Kalaş "Tek dileğimiz evlerimize dönebilmek ve gençlerimizin hayatta olduğunu görmek." dedi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bu yoğun saldırılar, Lübnan tarihinin en büyük iç göç dalgalarından birini tetikledi. Savaşın 5. Günü...
BEYRUT'UN GÜNEYİ CEHENNEME DÖNDÜ
Çatışmanın beşinci gününde İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef alarak ağır bombardıman başlattı. Beyrut'un güneyi cehenneme döndü.
Hizbullah’ın stratejik üssü kabul edilen bu semt, arka arkaya gelen hava saldırılarıyla büyük yıkım yaşıyor.
Lübnan Afet Yönetim Birimi’nin son verilerine göre, Pazartesi sabahından Salı öğle saatlerine kadar süren saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı. Saldırıların yerleşim yerlerini de vurması nedeniyle sivil kayıpların daha da yükselmesinden endişe ediliyor.
BÜYÜK İÇ GÖÇ DALGASI BAŞLADI
Bombardımanların şiddetiyle Lübnan genelinde kitlesel yerinden edilme yaşanıyor.
Ülke çapında 58 bin 64 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, bu rakam yaklaşık 12 bin 539 aileyi kapsıyor. Okullar ve spor salonları geçici sığınaklara dönüştü, ancak kapasite hızla doluyor.
LÜBNANLILARIN ÇARESİZLİĞİ SOKAKLARA TAŞTI
Evlerini terk edenlerden Zeinab Kalaş, dramı şu sözlerle anlattı:
"Köylerimizde çadırda oturmak zorunda kalsak bile evler yeniden yapılır. Tek dileğimiz evlerimize dönebilmek ve gençlerimizin hayatta olduğunu görmek."
Saldırılar devam ederken Lübnan’da insani kriz derinleşiyor. Binlerce kişi kuzeye doğru kaçarken, uluslararası toplumdan acil ateşkes çağrıları yükseliyor.