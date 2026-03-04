Orta Doğu'da büyük göç dalgası başladı: On binlerce kişi göç için yola döküldü

Hizbullah’ın stratejik üssü kabul edilen bu semt, arka arkaya gelen hava saldırılarıyla büyük yıkım yaşıyor.

Lübnan Afet Yönetim Birimi’nin son verilerine göre, Pazartesi sabahından Salı öğle saatlerine kadar süren saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi yaralandı. Saldırıların yerleşim yerlerini de vurması nedeniyle sivil kayıpların daha da yükselmesinden endişe ediliyor.