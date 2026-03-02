YENİÇAĞ - 2 Mart 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Siyasetteki gelişmelerden gündeme, spordan ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARINDA 3. GÜN

ABD, İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları üç gündür devam ediyor. Savaşın üç gününde her iki cephede de kritik gelişmeler yaşandı. Kuveyt’te bir ABD uçaklarının düştüğü öğrenilirken bölge ülkelerinden patlama ve siren sesleri yükseliyor. İran Kızılayı saldırılarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

İRAN’DAN ABD’YE MÜZAKARE RESTİ

ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından ülkede en yetkili isim haline gelen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ABD'ye rest çekti. Laricani ADB ile müzakere masasına oturmayı reddetti.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

İRAN: NETANYAHU’NUN OFİSİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e düzenledikleri saldırıda Başbakan Netanyahu’nun ofisinin vurulduğunu açıkladı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

HAİN DENİLEN İRANLI KOMUTAN KAANİ İLK KEZ KONUŞTU

İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü saldırı da dahil İranlı üst düzey yetkililere yönelik düzenlenen operasyonlardan sağ kurtulan İsmail Kaani için ajan iddiaları ortaya atılmıştı. Herkesin 'Hain o mu?' diye sorduğu Kaani'den açıklama geldi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

PYD’NİN TALEPLERİNDE SIRA İRAN’A GELDİ

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin iştihanı kabarttı. PYD Eşbaşkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, ABD ve İsrail saldırılarının İran'daki Kürtler için bir "fırsat" olduğunu söyledi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

EKONOMİ YENİÇAĞ

BORSA'DA SAVAŞ ETKİSİ: YÜZDE 5,32 DÜŞÜŞLE BAŞLADI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, küresel piyasaları sarstı. Cumartesiden bu yana ne tepki vereceği merakla beklenen borsa, haftanın ilk gününe yüzde 5,32 düşüşle başladı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

KAPALIÇARŞI’DAKİ ALTIN FİYATLARINDA BEKLENEN OLMADI

ABD - İran savaşının altın fiyatlarını hareketlendirmesi bekleniyordu. Altında beklenen sert yükseliş gerçekleşmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları güne yüzde sınırlı bir artışla başladı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER: İKRAMİYEYE ZAM YOK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi konusunda "İkramiyeye zam konusunda bir düzenlememiz yok" dedi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

JP MORGAN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

JP Morgan, artan petrol fiyatları nedeniyle 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini güncelledi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

GÜNDEM YENİÇAĞ

İRAN SINIRINDA GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLER DURDURULDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sınır kapılarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye - İran sınırında bulunan gümrük kapılarında ticari yük geçişlerinin açık olduğunu söyleyen Bolat, "Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır." dedi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

AKP KULİSLERİNDEN SIZAN YENİ PARTİ İDDİASI

Nuray Babacan'ın bugünkü yazısında AKP kulislerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’yi kavrayacak yeni bir parti kurulmasını istediğinin konuşulduğunu öne sürdü. İddialara göre bu parti hem Kürt seçmenden hem Türk seçmenden oy alabilmek için yeni bir bakış açısına sahip olacak.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

FATİH ALTAYLI'YA SEÇİL ERZAN'DAN MEKTUP: ARDA TURAN VERDİĞİNİN İKİ KATINI ALMAK İSTEDİ

Fatih Altaylı bugünkü yazısında Seçil Erzan'ın mektubunu anlattı. Seçil Erzan teknik direktör Arda Turan için "Arda verdiğinin iki katını almak istedi" dedi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

GÜNÜN KÖŞESİ YENİÇAĞ

İRAN SALDIRISI BAŞLANGIÇ

ABD ve İsrail’in İran’a karşı giriştiği saldırı, bu büyük projenin ilk adımlarından biridir. Irak, Libya ve Suriye’nin kontrol altına alınmasından ve araya Venezuela operasyonunu sıkıştırdıktan sonra, 12 gün saldırısında başaramadıklarını çok daha büyük yığınakla İran’da yapmaya çalışıyorlar.

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

SPOR YENİÇAĞ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GÖREV ALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu. RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını Ozan Ergün yönetecek.

Haberin tamamını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

FENERBAHÇE’DEN TFF VE MHK’YE SERT ÇAĞRI: ADALET VE ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ

Fenerbahçe, resmi sosyal medya kanallarından yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkezi Hakem Kurulu’na seslendi. Sarı-lacivertliler, mevcut sürecin adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini talep etti.

Haberin tamamını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

MAGAZİN YENİÇAĞ

ÜNLÜ İSİMLER DUBAİ’DE MAHSUR KALDI

ABD–İran hattında artan gerilim, Orta Doğu’da hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Bölgede devam eden askeri hareketlilik nedeniyle hava sahaları geçici olarak kapatıldığı, özellikle Körfez ülkelerinde sefer iptallerinin yaşandığı bildirildi. Yolcuların seyahat programları da askıya alındı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

Makyaj artisti Alexis Stone, Paris’teki “sahte Jim Carrey”nin kendisi olduğunu iddia etti Jim Carrey’nin 26 Şubat’ta Paris’teki César Ödülleri’nde yaptığı görünüm sosyal medyada “dublör mü?” tartışması başlatıyor. Bu tartışmanın üzerine ünlü makyaj ve protez dönüşümleriyle tanınan Alexis Stone, “Paris’teki Jim Carrey bendim” diyerek maske/saç-parça görselleri paylaşıyor. İddia gündemi ikiye bölüyor: Bir kesim “yüksek seviye illüzyon” derken, diğerleri Carrey’nin tören konuşmasını hatırlatıp “bu mümkün değil” yorumunu yapıyor.

Punch’ın artık arkadaşı var: Akio Annesi tarafından terk edildiği söylenen ve peluş oyuncağıyla görüntüleri viral olan yavru maymun Punch için bu kez sevindiren bir gelişme konuşuluyor. Paylaşımlara göre Punch, aynı alanda bulunan genç bir maymunla arkadaş oluyor; videolarda birlikte oyun oynadıkları görülüyor. Sosyal medyada “Punch yalnız değil artık” mesajlarıyla Akio ismi kısa sürede yayılıyor.

İnci ve elmas gibi değerli taşlara yüzde 20 ÖTV öngören teklif TBMM’ye sunuldu AKP'nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde lüks tüketim kalemleri için yeni vergi başlığı öne çıkıyor. Teklife göre inci, elmas ile kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşyaların ithali veya tesliminde %20 ÖTV uygulanması öngörülüyor. Düzenleme kabul edilirse, bu ürünlerde vergi yükü ve fiyatlar tartışması yeniden alevlenebilir