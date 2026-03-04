Türkiye genelinde tanınan ve ev hanımlarının vazgeçilmezi olan Stilevs Elektrikli Ev Aletleri konkordato sürecinde kritik viraja girildi. Şirketin borç yapılandırma teklifleri, 3 Nisan 2026’da yapılacak toplantılarda alacaklıların onayına sunulacak.
Türk mutfaklarının olmazsa olmazı iflas eşiğinde: Ev hanımlarının vazgeçilmeziydi
İflas eşiğinde olan 40 yıllık dev ev aleti Stilevs Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin konkordato sürecinde şirketin borç yapılandırma teklifleri, 3 Nisan 2026’da yapılacak toplantılarda alacaklıların onayına verilecek.Mina Kaymakçı
Yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında dağıtım ağına sahip Stilevs’in konkordato süreci aylar öncesinden başlamıştı. İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak olan toplantılarda, şirketin sunduğu ödeme ve yapılandırma teklifleri müzakere edilecek.
Alacaklılar toplantısı, 3 Nisan 2026 Cuma günü Beylikdüzü’ndeki Vespia Hotel bünyesinde gerçekleştirilecek.
Toplantı programı şu şekilde belirlendi:
Adi Alacaklılar: Saat 10:00 – 12:00 arası
Rehinli Alacaklılar (İİK 308/h): Saat 12:00 – 12:30 arası
Toplantıya bizzat katılamayan alacaklılar için 7 günlük ek süre tanındı. Alacaklılar, en geç 10 Nisan 2026 tarihine kadar konkordato komiserliğinin Yenibosna’daki adresine giderek oylarını kullanabilecekler.
Toplantıda veya ek süre içerisinde oy kullanmayan alacaklılar, teklifi reddetmiş sayılacak.