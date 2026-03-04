Türk mutfaklarının olmazsa olmazı iflas eşiğinde: Ev hanımlarının vazgeçilmeziydi

Yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında dağıtım ağına sahip Stilevs’in konkordato süreci aylar öncesinden başlamıştı. İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak olan toplantılarda, şirketin sunduğu ödeme ve yapılandırma teklifleri müzakere edilecek.