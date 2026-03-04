İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok bölge için kritik bir hava durumu uyarısında bulundu. Şen, Sabah ve gece saatlerinde etkili olan sisin sadece bir doğa olayı olmadığını belirterek "Bu sis masum değil, içinde hava kirleticileri barındırıyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde etkili olan yüksek basınç sistemi tehlikeli bir sis tabakasını getirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, sabah ve gece saatlerinde oluşan bu pus ve sis tabakasının ciddi hava kirliliği taşıdığına dikkat çekti.

'GÖKDELENLERİN ARKASI VE ÇUKUR BÖLGELER RİSK ALTINDA'

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda ve rüzgar almayan bölgelerde kirliliğin hapsolduğunu belirten Prof. Dr. Şen, İstanbul'da riskin yüksek olduğu o ilçeleri tek tek saydı.

Şen'in uyarısına göre İstanbul'da; Esenler, Mecidiyeköy, Kartal, Kağıthane, Göztepe, Ümraniye, Yenibosna ve Şirinevler gibi trafiğin kilitlendiği, gökdelenlerin arka kısımlarında kalan ve coğrafi olarak çukurda yer alan bölgelerde kirlilik tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

ANKARA, GEBZE VE ELBİSTAN'A KIRMIZI ALARM

Tehlike sadece İstanbul ile sınırlı değil. Başkent Ankara'nın sanayi ve yoğun yerleşim bölgeleri olan Etimesgut, Siteler, Ostim, Sıhhiye ve Demetevler'de de havadaki kirletici oranlarının sabah ve gece saatlerinde "hassas" (insan sağlığını tehdit edici) boyutlara ulaştığını belirtti. Şen, sanayi bölgeleri olan Gebze, Polatlı ve Elbistan da kirli sisin etkisi altında kalan yerler arasında olduğuna dikkat çekti.

SİS VE KİRLİLİK YARIN DA DEVAM EDECEK

Orhan Şen, vatandaşların özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek maske kullanmaları önerisinde bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, meteorolojik tabloya ilişkin "Yüksek basınç batı ve iç bölgelerde yarın da devam edecek. Dolayısıyla sis ve hava kirliliği de devam edecek. Yağmur da azalır." dedi.