Site yöneticisinden aidat vurgunu: Parayı bakın nasıl harcamış

Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş zimmetine geçirdiği 38.5 milyon lira ile 24 Aralık'tan bu yana firarydı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre İstanbul'da yakalanarak hapse atılan Ceyhun Baş zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede harcadı.
Sitelerin istediği yüksek aidat paraları isyan ettirirken, sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi, 38.5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti. Kaçan yöneticinin paraları kumarda harcadığı ortaya çıktı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Cankurt, Sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı'nın, bu durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul edip, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söylediğini ifade etti.
Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin verilen bankalara dava açarak Baş'ın üzerine kayıtlı malları haczettirdikleri ve harcayamadığı paralara da el koydurdukları belirtildi.
Osman Çarmıklı'nın kat maliklerine hiçbir şekilde bu durumun yansıtılmayacağının sözünü verdiği ve site sakinlerinin Osman Çarmıklı sayesinde bu durumdan zararsız kurtulacakları ifade edildi.
Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, aidat vurgunu ile zimmetine geçirdiği 38.5 milyon lirayı kumarda ve eğlencede harcaması sosyal medyada da gündem oldu.