Site yöneticisinden aidat vurgunu: Parayı bakın nasıl harcamış

Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş zimmetine geçirdiği 38.5 milyon lira ile 24 Aralık'tan bu yana firarydı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre İstanbul'da yakalanarak hapse atılan Ceyhun Baş zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede harcadı.