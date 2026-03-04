CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan danışmanlık ihalelerine dikkat çekerek, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için resmi adım atıldığını iddia etti.

Akay, raporda köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik finansal danışmanlık hizmeti alındığının açıkça yer aldığını belirtti. Söz konusu hizmetin uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young ile imzalanan sözleşme kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Bu tablo iktidarın özelleştirme planını net biçimde ortaya koyuyor” diyen Akay, köprü ve otoyollar için sürecin başlatıldığını savundu. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen projelerin özel şirketlere devredilmesine karşı olduklarını vurgulayan Akay, “Milletin vergileriyle yapılan köprüleri ve otoyolları devretmenin hazırlığı yapılıyor

Akay, geçmişte gerçekleştirilen özelleştirmeleri hatırlatarak, yeni bir satış dalgasına izin vermeyeceklerini belirtti.