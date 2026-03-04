Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor

Shakhtar Donetsk’teki başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan, gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. İspanyol basınından bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 1

Shakhtar Donetsk’teki performansıyla Avrupa’da dikkat çeken Türk teknik direktör Arda Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 2

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Turan, Atletico Madrid’in teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 3

Fichajes.net’in haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin sezon sonunda görevinden ayrılması bekleniyor.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 4

Simeone’nin ayrılığı halinde kulübün yeni teknik direktör adayları arasında Arda Turan’ın da bulunduğu öne sürüldü.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 5

Haberde, Arda Turan’ın futbolculuk döneminde Atletico Madrid formasıyla taraftarla güçlü bir bağ kurduğu ve bu nedenle yönetimin değerlendirdiği isimler arasında en fazla heyecan yaratan adaylardan biri olduğu belirtildi.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 6

Teknik direktörlük için adı geçen diğer isimlerin ise Filipe Luis ve Gabi olduğu aktarıldı.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 7

Yaklaşık 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone’nin olası ayrılığı, Atletico Madrid adına tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Arjantinli teknik adamın yerini doldurmanın kolay olmayacağı da vurgulanıyor.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 8

Öte yandan Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa’da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ederken ligde de liderliğini sürdürüyor.

Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor - Resim: 9

Atletico Madrid’in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

