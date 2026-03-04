Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi. İfşa listesindeki ürünlerde anahtarlıktan, boya kalemine, canlı ve ahşap masaya kadar birçok marka ürün var.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ocak ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi.

1 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 2

Listeye temizlik malzemeleriyle birlikte çocuklar için satılan 4 ürün daha eklendi.

2 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 3

Ocak ayında listedeki ürün sayısı 4'ye yükseldi.

3 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 4

İşte Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ocak itibariyle güncellediği Ocak 2026 ayı Güvensiz Ürünler listesi....

4 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 5

Güvensiz ürünler listendeki en dikkat çeken ürün yeşkinlerin ve çocukların kullandığı ayıcıklı ahahtarlık oldu. Anahtarlık, ciddi sağlık riskleri sebebiyle toplatılıyor.

5 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 6

ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.

6 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 7

BOYA KALEMİNDE KİMYASAL

19 Şubat 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle de listeye boya kalemi dahildi. Tuğba İç Ve Dış Ticaret-Mehmet Kalınkara firmasına ait Tgb Marka 12'Li kuru boyada kimyasal ve sağlık (diğer) riski tespit edildiği için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

7 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 8

Listede Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait Tayga marka ahşap masa da var. Masanın yaralanmalara neden olacağı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklanarak satış yerlerinden toplatılacak.

8 9
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok - Resim: 9

Güvensiz ürünler listesinde Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait Tayga marka camlı çiçekli masanın yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına kararı alındı.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro