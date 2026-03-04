Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok

ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar

ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.