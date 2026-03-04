Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi: Anahtarlıktan kaleme kadar listede yok yok

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ocak ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi.
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelledi. İfşa listesindeki ürünlerde anahtarlıktan, boya kalemine, canlı ve ahşap masaya kadar birçok marka ürün var.Dilek Taşdemir
Listeye temizlik malzemeleriyle birlikte çocuklar için satılan 4 ürün daha eklendi.
Ocak ayında listedeki ürün sayısı 4'ye yükseldi.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ocak itibariyle güncellediği Ocak 2026 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Güvensiz ürünler listendeki en dikkat çeken ürün yeşkinlerin ve çocukların kullandığı ayıcıklı ahahtarlık oldu. Anahtarlık, ciddi sağlık riskleri sebebiyle toplatılıyor.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.
BOYA KALEMİNDE KİMYASAL
19 Şubat 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle de listeye boya kalemi dahildi. Tuğba İç Ve Dış Ticaret-Mehmet Kalınkara firmasına ait Tgb Marka 12'Li kuru boyada kimyasal ve sağlık (diğer) riski tespit edildiği için piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Listede Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait Tayga marka ahşap masa da var. Masanın yaralanmalara neden olacağı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklanarak satış yerlerinden toplatılacak.
Güvensiz ürünler listesinde Tayga Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait Tayga marka camlı çiçekli masanın yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına kararı alındı.