İktidara yakın Türkiye Gazetesi, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanan 'Torba Yasa'nın ayrıntılarını paylaştı. 333 bin liralık bir servete ulaşan bedelli askerlik ücretinde düzenleme söz konusu. Emekliye ve gençlere 'kısmi' müjdeler gündemde.
Yeni Torba Yasa Meclis'e geliyor... Emeklinin bayram ikramiyesi, bedelli askerlikte indirim
Yeni torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor. Bayram ikramiyesinden genç istihdamına, deprem konutları için ödeme kolaylığından 333 bin lirayı bulan bedelli askerlik ücreti için 'iyileştirme' formülüne kadar birçok konu torbada...Derleyen: Aykut Metehan
Yeni Torba Yasa'da neler var?
Hükümet, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Vergi düzenlemelerinden istihdam teşviklerine kadar pek çok maddeyi içeren pakette, geniş kitleleri ilgilendiren kritik başlıklar yer alıyor.
Açlık Sınırındaki Emekliye "İkramiye" Ayarı
Yüksek enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veren 17,8 milyon emekli için bayram ikramiyesi gündemde. Mevcut 4 bin liralık rakamın 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı karşısında bu artışın emeklinin derdine ne kadar derman olacağı tartışma konusu. Son karar, yapılacak etki analizinin ardından verilecek. Erdoğan'ın, emekliye ek bir zam yapabileceği konuşuluyor.
Genç İstihdamına Teşvik
İşsizlik oranlarının yüksek seyrettiği genç nüfus için yeni bir adım atılıyor. 18-25 yaş arası gençleri istihdam eden işverenlere, 6 ay boyunca ücret ve prim desteği sağlanması öngörülüyor. Düzenleme ile gençlerin iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.
Bedelli Askerlik Ücretine İndirim" Gelecek mi?
Yılbaşında 333 bin lira seviyesine çıkarak rekor kıran bedelli askerlik ücreti, pek çok yükümlü için ulaşılmaz hale gelmişti. Torba yasada bedelli askerlikten yararlanma ve özellikle "ödeme şartlarına" ilişkin yeni bir düzenleme bekleniyor. Kamuoyunda oluşan "indirim" beklentisi bu pakette karşılık bulacak mı?
Deprem Bölgesi İçin Ödeme Düzenlemesi
Depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen konutların hak sahipliği ve ödeme planlarına dair teknik detaylar da pakette yer alıyor. Vatandaşların 484 bin lira peşin ödeme ile ev sahibi olabilmelerine imkan tanıyacak bir model üzerinde duruluyor. Taksitlerin ise vatandaşın ödeme gücüne göre yapılandırılması planlanıyor.
Vergi Muafiyetlerine "Verimsizlik" Tırpanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi politikalarında sadeleşmeye gidiyor. Ekonomik karşılığı düşük görülen vergi istisna ve muafiyetlerinin kaldırılması, bazı kurumların vergi mükellefiyetlerinin yeniden düzenlenmesi torba yasanın mali ayağını oluşturuyor.