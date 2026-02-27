Yeni Torba Yasa Meclis'e geliyor... Emeklinin bayram ikramiyesi, bedelli askerlikte indirim

Açlık Sınırındaki Emekliye "İkramiye" Ayarı

Yüksek enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veren 17,8 milyon emekli için bayram ikramiyesi gündemde. Mevcut 4 bin liralık rakamın 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Ancak artan hayat pahalılığı karşısında bu artışın emeklinin derdine ne kadar derman olacağı tartışma konusu. Son karar, yapılacak etki analizinin ardından verilecek. Erdoğan'ın, emekliye ek bir zam yapabileceği konuşuluyor.