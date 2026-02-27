Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı

Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı

Bursa iş dünyasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Şehrin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil, girdiği mali darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 1

​Bursa Ticaret Sicili’ne 65169 numara ile kayıtlı olan 20 Kasım 2007'de kurulan dev Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil, bir süredir devam eden konkordato süreci, mahkemeden gelen ret kararıyla son bulduğundan köklü firma iflas etti.

1 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 2

Davacı Öz Üç-El Tekstil Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, mahkeme heyeti Çemen İplik’in mali tablosunu ve sunduğu ödeme planlarını inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin konkordato talebi yerinde görülmeyerek reddedildi ve iflas kararı verildi.

2 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 3

​Mahkeme, 25 Şubat 2026 saat 14:13 itibarıyla Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti.

3 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 4

​Tedbirler Kaldırıldı: Şirkete daha önce sağlanan ve alacaklı takibini durduran tüm geçici mühlet tedbirleri mahkeme kararıyla iptal edildi.

4 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 5

Konkordato sürecini yöneten komiser Sedat Şen’in görevi, iflas kararıyla birlikte sonlandırıldı.

5 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 6

Mahkeme, şirketin tasfiye işlemlerinin "basit tasfiye usulü" ile gerçekleştirilmesine karar verdi.

6 7
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı - Resim: 7

​İİK’nın 288. maddesi uyarınca dev şirketin 19 yıl sonra kamuoyuna duyurulan iflas kararı, sektörde büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Bursa tekstil sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan şirketin iflası, tedarikçi ve alacaklıların gözünü şimdi tasfiye sürecine çevirdi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro