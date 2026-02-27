Bursa Ticaret Sicili’ne 65169 numara ile kayıtlı olan 20 Kasım 2007'de kurulan dev Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil, bir süredir devam eden konkordato süreci, mahkemeden gelen ret kararıyla son bulduğundan köklü firma iflas etti.
Köklü sanayi kuruluşu için iflas kararı verildi: Bursa tekstilinde bir devir kapandı
Bursa iş dünyasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Şehrin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil, girdiği mali darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Davacı Öz Üç-El Tekstil Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, mahkeme heyeti Çemen İplik’in mali tablosunu ve sunduğu ödeme planlarını inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin konkordato talebi yerinde görülmeyerek reddedildi ve iflas kararı verildi.
Mahkeme, 25 Şubat 2026 saat 14:13 itibarıyla Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti.
Tedbirler Kaldırıldı: Şirkete daha önce sağlanan ve alacaklı takibini durduran tüm geçici mühlet tedbirleri mahkeme kararıyla iptal edildi.
Konkordato sürecini yöneten komiser Sedat Şen’in görevi, iflas kararıyla birlikte sonlandırıldı.
Mahkeme, şirketin tasfiye işlemlerinin "basit tasfiye usulü" ile gerçekleştirilmesine karar verdi.
İİK’nın 288. maddesi uyarınca dev şirketin 19 yıl sonra kamuoyuna duyurulan iflas kararı, sektörde büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Bursa tekstil sanayisinin önemli aktörlerinden biri olan şirketin iflası, tedarikçi ve alacaklıların gözünü şimdi tasfiye sürecine çevirdi.