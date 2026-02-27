Vatandaşlar art arda gelen zamlara isyan etmeye devam ederken, geçin sıkıntısı iftar masalarına da yansıdı. Bir ailenin kurduğu mütevazı ama eksiksiz bir iftar masasının üzerindeki yiyecekleri ve bu yiyeceklerin cüzdana yansımasını mercek altına aldık.

MASADAKİ GERÇEK

Bir Türk ailesinin iftar menüsünü yansıtan sofrayı detaylıca incelediğimizde, harcama kalemlerinin gıda enflasyonunun en yüksek olduğu gruplardan oluştuğu görüldü.

İşte o masanın tahmini maliyet portresi:

Masanın en maliyetli kalemi, iki ayrı tabakta sunulan salçalı sulu köfteler. Yaklaşık 700g-1kg arası kıyma kullanıldığı varsayıldığında, güncel kırmızı et fiyatları (kg başı tahmini 450-600 TL) baz alındığında, sadece bu yemeğin malzeme maliyeti 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Et, artık sofraların ana yemeği değil, lüksü haline gelmiş durumda.

Masada iki büyük parça taze Ramazan pidesi ve ekmek görülüyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde 2025 yılı pidesinin tane fiyatının (gramajına göre) 20 TL ile 30 TL arasında olduğu düşünüldüğünde, unlu mamul harcaması günlük 60 TL-80 TL civarında. Fırıncıların artan un ve enerji maliyetleri, doğrudan ekmeğin fiyatına yansıyor.

Birer kase mercimek çorbası ve büyük bir tabak pirinç pilavı. Pirinç, yağ ve bakliyat fiyatlarındaki yıllık artışlar (tahmini yüzde 40-60 arası) göz önüne alındığında, bu iki kalem için tahmini malzeme maliyeti 70 TL - 100 TL.

Masanın ortasındaki nar ekşili, karışık mevsim salatası ve diğer garnitür tabağı. TÜİK verilerine göre mevsimsel dalgalanmalarla birlikte taze sebze grubundaki yıllık enflasyon sık sık %60’ların üzerine çıkıyor. Bu taze malzemelerin günlük maliyeti 80 TL - 110 TL arasında.

Masada yer alan cevizli, şerbetli tatlı tabağı hem şekerin, hem unun hem de özellikle cevizin lüks tüketim maddesi haline gelmesiyle, bu porsiyonun maliyeti 100 TL - 150 TL olarak tahmin ediliyor.

Bir Türk ailesinin tahmini günlük iftar maliyeti (Sadece fotoğraftaki yemekler) 660 TL – 940 TL'yi buluyor.

MAAŞLAR SOFRAYA YETMİYOR

Hazırlanan tahmini iftar maliyeti, sadece tek bir akşamın iftar yemeğini kapsıyor. Bu rakamı Ramazan ayı boyunca (30 gün) çarptığımızda, sadece iftar yemeği için bir ailenin mutfak harcaması 19.800 TL ile 28.200 TL arasına ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN İMKANSIZ SENARYO

2024 yılı itibarıyla 17.002 TL olan asgari ücret, bu masanın minimum maliyetini bile karşılamaya yetmiyor. Asgari ücretli bir ailenin, eksiksiz bir sofrayı her akşam kurabilmesi için maaşının tamamını gıdaya harcaması ve üzerine borçlanması gerekiyor. Kira, faturalar ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar bu denkleme dahil değil.

EMEKLİ VE MEMUR ZOR DURUMDA

Emekli maaşları ve memur aylıkları da gıda enflasyonu karşısında benzer bir erime yaşıyor. Vatandaş, "hayat pahalılığı" orucunu sadece Ramazan'da değil, yılın her günü tutmak zorunda kalıyor; et yerine sebze ağırlıklı besleniyor veya porsiyonları küçültüyor.

Mercek altına aldığımız iftar masası, sadece lezzetli bir yemeği değil, Türkiye ekonomisinin en büyük yapısal sorunu olan gıda enflasyonunu ve derinleşen hayat pahalılığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Vatandaşın temel hakkı olan dengeli ve yeterli beslenme, artan maliyetler nedeniyle her geçen gün daha büyük bir kesim için "lüks" haline geliyor. Sofradaki köftenin gramajı küçülürken, pide fiyatı artarken, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele politikaları, halkın cüzdanında henüz somut bir rahatlama yaratabilmiş değil.

Öte yandan geçinemeyen vatandaşlar sık sık yetkililere "çözüm odaklı" ekonomi politikaları bulmaları için seslenmeye devam ediyor.