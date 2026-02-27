DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emeklilere bayram ikramiyesi için ilk kez rakam verdi. Ali Babacan, “Bayram ikramiyesinin en azından bir emekli maaşı kadar olması lazım. Kurban parasını alabilmesi lazım. İşin ruhu zaten buydu” dedi.

"EKONOMİMİZİ MAHVETTİLER"

TV5’de “Liderler Özel” programına konuk olan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye’de başkanlık sistemine geçildikten sonraki yıllarda ekonominin çok kötü bir noktaya geldiğini savundu. Babacan, “Ekonomimizi mahvettiler, milletimizi perişan ettiler. Bazen kuru inatla bazen iş bilmemezlikten bazen de tamamen Türkiye’yi okuyamayıp yanlış politika uygulamaktan milletimizi bu kötü tabloya mahkum ettiler.” diye konuştu.

"ÖLÇÜMÜZ KURBAN PARASI OLMALI"

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda görüşlerini açıklayan Babacan, dört bin Türk Lirası olan rakamın yetersizliğinden bahsetti. İlk bayram ikramiyesi ile kurban alınabildiğini, bugün küçük baş kurbanın 18 bin TL’den başladığını, büyük başlarda ise bu rakamın 30 binlere kadar çıktığını ifade eden Babacan, şunları söyledi: