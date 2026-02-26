YENİÇAĞ - 26 Şubat 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Siyasetteki gelişmelerden gündeme, spordan ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

SİYASET YENİÇAĞ

ERDOĞAN’IN DİPLOMASI DAVASINDA YENİ PERDE: TALEP REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, “diplomasız Erdoğan” sloganı nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Erdoğan’ın avukatı ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu. Mahkeme talebi kabul etmedi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ÖZKAYA'DAN 'DEMİRTAŞ' VE 'HDP' AÇIKLAMASI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye gündemindeki en sıcak hukuki dosyalara ilişkin sessizliğini bozdu. HDP kapatma davasında sona gelindiğini açıklayan Özkaya; Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve AİHM kararlarının uygulanması süreçlerine dair önemli mesajlar verdi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

AKIN GÜRLEK: HSK'DA ÜYELER BELİRLENDİ, DEĞİŞİM OLMAYACAK

HSK'da değişim olmayacağını söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek "HSK'da görevim bir sıfat, oylamasına katılamıyorum" dedi. Pakette "umut hakkı" bulunmadığını vurgulayan Gürlek, yasa dışı bahis, şike, uyuşturucu ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezalar konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 'PARTİSİ' KARARSIZLAR: İKTİDARI O KESİM SEÇECEK

Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklarken Asal'ın paylaştığı ankette kararsız/oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 29,6 çıktı. Kararsızları yüzde 23,4 ile CHP, yüzde 22,5 ile AKP takip etti.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

AKP’DEN TORBA KANUNU HAZIRLIĞI: EMEKLİ, DEPREM KONUTLARI, DOĞUM İZNİ… TARİH BELLİ OLDU

AKP, emekli ikramiyesi zammı, afet konutlarında peşin ödeme indirimi ve doğum izninin uzatılmasını içeren mali torba kanun teklifini, Ramazan Bayramı öncesi yasalaşması amacıyla haftaya TBMM’ye sunuyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

LAİKLİK TARTIŞMASI SÜRÜYOR: CUMHURİYET AYAKTAYSA BÖYLE BİRİNİ BAKAN SAYAMAYIZ

İktidarın laik duyarlılığı olan kesimleri ve 'Laikliği Savunuyoruz' bildirisini hedef almasını gazeteci Orhan Gökdemir değerlendirdi. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin eylemlerini hatırlatan Gökdemir, "Cumhuriyet ayaktaysa, böyle birini bakan sayamayız" dedi.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

GÜNÜN YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / BERNA CAN YAZDI

Mansur Yavaş adaylık kapısını neden kapatmadı? Siyasette ‘elleri görme’ vakti

Aslında her şey geçtiğimiz sene tam da bu günlerde 9 Şubat 2025 günü CHP’nin 3’lü zirve olarak adlandırılacak buluşmasında başladı.



Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Parti’sinin Cumhurbaşkanı adayını da açık etme karar görüşmesi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme süreci karar görüşmesinde neler yaşandı?

Yazının tamamını okumak için tıklayın...

GÜNDEM YENİÇAĞ

UYUŞTURUCU OPERASYONU MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NE SIÇRADI: 9 ER GÖZALTINDA

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu iddiasıyla başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Dosyada temin etme ve kullanımı kolaylaştırma suçlamaları yer alıyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

SCHENGEN VİZESİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI: RANDEVU SİSTEMİ YENİLENDİ

Avrupa’ya gitmek isteyen vatandaşları ilgilendiren Schengen vizesi prosedürlerinde değişikliğe gidildi. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Şubat 2026 itibarıyla kısa süreli (C tipi)vize randevularında başvuruları yeni kategorilere ayırdı ve şehir bazlı randevu saatlerini uygulamaya koydu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

EKONOMİ YENİÇAĞ

SGK’DAN YENİ DÜZENLEME: BORCU OLAN İŞVERENLER İÇİN KURALLAR TAMAMEN DEĞİŞTİ

SGK, borçlu işverenler için 2026’da tecil ve taksitlendirme kurallarını güncelledi. Peşinat yerine ilk taksit şartı gelirken, teminat sınırı 250 bin liraya çıkarılarak ödeme kolaylığı sağlandı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

TÜRKİYE’NİN VERGİ REKORTMENİ İLİ BELLİ OLDU: İŞTE İSTANBUL’U SOLLAYAN ŞAMPİYON İL

Ünlü ekonomist Ozan Bingöl, 2025 yılı vergi tahsilatının illere göre dağılımını paylaştı. İstanbul toplam tahsilatın yarısını göğüslerken, Kocaeli kişi başına düşen 456.986 TL vergi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

BORSA İSTANBUL İÇİN MORGAN STANLEY’DEN DİKKAT ÇEKEN RAPOR: GERÇEKLİKTEN KOPTU, SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Morgan Stanley’nin Borsa İstanbul hakkın bir rapor yayımladı. Türk hisselerinin yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 yükselerek makroekonomik gerçeklerden koptuğunun yer aldığı raporda çarpan odaklı bu büyümenin sürdürülebilir olmadığı belirtilerek aşağı yönlü düzeltme uyarısı yapıldı.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

DÜNYA YENİÇAĞ

İRAN’A İLK SALDIRIYI KİM YAPACAK? ABD’NİN GİZLİ SAVAŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Washington’da konuşulan savaş planı ortaya çıktı. Buna göre, saldırının kapsamı belirsizliğini korurken İran'a ilk saldırının ABD’nin değil İsrail'in yapması üzerinde duruluyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

SPOR YENİÇAĞ

AVRUPA BASININDA GALATASARAY: MANŞETLER NE DEDİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı kırmızılıların Juventus’u saf dışı bırakması Avrupa basınında geniş yer buldu.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...

LİVERPOOL EFSANESİ CARRAGHER’DAN GALATASARAY’I KIZDIRACAK ÇIKIŞ

Juventus engelini geçerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray, Liverpool ya da Tottenham'la eşleşecek. Liverpool'un efsanesi Jamie Carragher ise Liverpool'un Galatasaray'ı yüzde 99 yeneceğini iddia etti.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız...







SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

🌊Cemre suya düştü

Halk takviminde baharın habercisi sayılan ikinci cemre, “suya düştü” denilerek anılıyor. İnanca göre bu evrede sular ısınmaya, buzlanmalar çözülmeye başlıyor; doğadaki değişim daha görünür hâle geliyor. Cemrelerin ikinci aşaması genelde 26–27 Şubat tarih aralığıyla anlatılıyor. (Kuveyt Türk)

🍀Marteniçka

Balkan kökenli bir bahar geleneği olan marteniçka, kırmızı-beyaz iplerden yapılan bileklik/ponponlu küçük süslerle yaşatılıyor. Genelde 1 Mart’ta takılıyor; sağlık, şans, bereket dileğiyle bileğe bağlanıyor. Gelenekte ilk leylek/kırlangıç görüldüğünde ya da ağaçlar çiçek açınca çıkarılıp bir dala asılması da yaygın.