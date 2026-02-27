Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Juventus'u toplamda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti, Samsunspor Shkendija'yı 4-0'la geçti, Fenerbahçe galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti. Maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilse de toplam skor üstünlüğüyle bir üst tura çıktı.

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 2

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine karşın genel sonuç nedeniyle turnuvaya veda etti.

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 3

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı sahasında 4-0'lık net skorla geçerek tur atlamayı başardı.
Bu sonuçların hemen ardından UEFA ülke puanı sıralaması revize edildi.

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 4

1. İNGİLTERE: 111.853 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 5

2. İTALYA: 97.732 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 6

3. İSPANYA: 91.362 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 7

4. ALMANYA: 87.904 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 8

5. FRANSA: 79.572 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 9

6. PORTEKİZ: 68.567 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 10

7. HOLLANDA: 66.929 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 11

8. BELÇİKA: 61.450 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 12

9. TÜRKİYE: 50.675 PUAN

Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi - Resim: 13

10. ÇEKYA: 48.125 PUAN

Kaynak: Spor Servisi
