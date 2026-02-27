UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilse de toplam skor üstünlüğüyle bir üst tura çıktı.
Tur atlayanlar, veda edenler: UEFA ülke puanı güncellendi
Galatasaray Juventus'u toplamda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti, Samsunspor Shkendija'yı 4-0'la geçti, Fenerbahçe galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti. Maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine karşın genel sonuç nedeniyle turnuvaya veda etti.
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı sahasında 4-0'lık net skorla geçerek tur atlamayı başardı.
Bu sonuçların hemen ardından UEFA ülke puanı sıralaması revize edildi.
1. İNGİLTERE: 111.853 PUAN
2. İTALYA: 97.732 PUAN
3. İSPANYA: 91.362 PUAN
4. ALMANYA: 87.904 PUAN
5. FRANSA: 79.572 PUAN
6. PORTEKİZ: 68.567 PUAN
7. HOLLANDA: 66.929 PUAN
8. BELÇİKA: 61.450 PUAN
9. TÜRKİYE: 50.675 PUAN
10. ÇEKYA: 48.125 PUAN
Kaynak: Spor Servisi