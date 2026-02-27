Resmi Gazete yayımladı: Araçtan inmeyi aklınıza bile getirmeyin; İşte yeni cezalar

MODİFİYE ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak.

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.