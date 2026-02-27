Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %8,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,9 OLDU

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,1

İşgücü, ocak ayında bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,0 iken kadınlarda yüzde 34,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.





GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,3 OLDU

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak %29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

Resmî işsizlik Ocak 2026’da yüzde 8,1 olarak açıklansa da, işgücü piyasasındaki gerçek durum çok daha ciddi. Çalışmak isteyen ama iş bulamayanlar, eksik çalışıp tam zamanlı iş arayanlar ve iş aramayan ama çalışmaya hazır olanlar dahil edildiğinde, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,9’a ulaşıyor. Yani her üç kişiden biri işsiz ya da istihdam açısından yetersiz durumda.

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

H-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,27 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde %32,07 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde %9,29 artış gerçekleşti.

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ, IV. ÇEYREK: EKİM-ARALIK 2025

YAPI RUHSATI VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %5,5, daire sayısı %13,8 ve yüzölçüm %2,6 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %81,7'Sİ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, %81,7'si belediyeler, %18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %72,0 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 46,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALAR

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %0,1 ve yüzölçüm %1,5 azalırken daire sayısı %3,1 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %84,7'Sİ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, %84,7'si belediyeler, %15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %69,0 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %4,7, daire sayısı %12,8 ve yüzölçüm %1,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %3,1, daire sayısı %8,3 ve yüzölçüm %12,2 azaldı.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %1,5 ve yüzölçüm %2,8 azalırken daire sayısı %1,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yüzölçüm %2,1 azalırken bina sayısı %5,6 ve daire sayısı %2,1 arttı.