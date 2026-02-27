Trendyol Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan maçı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11’LER
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Mustafa, Oulai, Bouchouari,Muçi, Augusto, Onuachu
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.
TRABZONSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK CANLI ANLATIM
1' Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı.
KARAGÜMRÜK VERDE İLE GOLE YAKLAŞTI
3' Karagümrük'ün tehlikeli atağında savunma arkasına Babicka'nın sızmaya çalıştığı esnada topu önünde bulan Verde kaleyi düşündü. Onana gole izin vermedi.