Anasayfa Gündem Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren

Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren

Bursa'nın Eskikaraağaç Köyü'nde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 24 Şubat'ta köye gelen ve önce eşi "Nazlı" zannedilen leyleğin, aslında 15 yıldır beklenen Yaren olduğu ortaya çıktı

Sena Altuntaş Derleyen: Sena Altuntaş
Son Güncelleme:
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 1

"Bir kuşla baharı bekleyenlere müjde!"

Sadece Adem Amca değil, tüm Türkiye bu kanat seslerini bekliyordu. 15 yıldır rotasını şaşmayan Yaren, doğaseverler için umudun ve sadakatin sembolü oldu.

1 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 2

O meşhur kayıkta ilk buluşma...

Hikaye yine o tanıdık sahnede başladı. Kayığına konan kanatlı dostunu gören Adem Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine böyle yansıdı.

2 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 3

"Meğer bize çatıdan bakıyormuş!"

Alper Tüydeş, müjdeli haberi şu sözlerle verdi: "Günlerdir güneye bakarken meğer o bize çatıdan bakıyormuş, biz tanıyamamışız. 15. yılda da bu büyük buluşma gerçekleşti"

3 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 4

Şüpheler sabah kayığında dağıldı.

İlk iki gün çekingen durduğu için ayırt edilemeyen Yaren, dün Adem Amca'nın kapısında beklemeye başlayınca "Acaba mı?" dedirtti. Bu sabah ise soğuk havaya rağmen kayığa konarak kimliğini ilan etti.

4 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 5

Avrupa'nın tek Leylek Köyü'nde büyük gurur

Karacabey'in Eskikaraağaç Köyü, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy. Yaren ve Adem Amca'nın dostluğu ise bu köyün en değerli hazinesi haline geldi.

5 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 6

7 gün 24 saat canlı yayın

Yaren'i ve eşini özleyenler için teknoloji devrede. Karacabey Belediyesi'nin kurduğu sistemle, Yaren'in yuvası yarenleylek.com adresi üzerinden günün her saati canlı izlenebiliyor.

6 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 7

15. yılın ilk balığı paylaşıldı, kayığın misafiri yerini aldı. Balık Adem Amca ve Yaren Leylek, bir kez daha "Dostluk mesafe tanımaz" dedi.

Hoş geldin Yaren!

7 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 8
8 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 9
9 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 10
10 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 11
11 12
Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren - Resim: 12
12 12
Kaynak: DHA
