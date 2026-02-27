Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren

"Bir kuşla baharı bekleyenlere müjde!"
Sadece Adem Amca değil, tüm Türkiye bu kanat seslerini bekliyordu. 15 yıldır rotasını şaşmayan Yaren, doğaseverler için umudun ve sadakatin sembolü oldu.
O meşhur kayıkta ilk buluşma...
Hikaye yine o tanıdık sahnede başladı. Kayığına konan kanatlı dostunu gören Adem Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, o anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine böyle yansıdı.
"Meğer bize çatıdan bakıyormuş!"
Alper Tüydeş, müjdeli haberi şu sözlerle verdi: "Günlerdir güneye bakarken meğer o bize çatıdan bakıyormuş, biz tanıyamamışız. 15. yılda da bu büyük buluşma gerçekleşti"
Şüpheler sabah kayığında dağıldı.
İlk iki gün çekingen durduğu için ayırt edilemeyen Yaren, dün Adem Amca'nın kapısında beklemeye başlayınca "Acaba mı?" dedirtti. Bu sabah ise soğuk havaya rağmen kayığa konarak kimliğini ilan etti.
Avrupa'nın tek Leylek Köyü'nde büyük gurur
Karacabey'in Eskikaraağaç Köyü, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy. Yaren ve Adem Amca'nın dostluğu ise bu köyün en değerli hazinesi haline geldi.
7 gün 24 saat canlı yayın
Yaren'i ve eşini özleyenler için teknoloji devrede. Karacabey Belediyesi'nin kurduğu sistemle, Yaren'in yuvası yarenleylek.com adresi üzerinden günün her saati canlı izlenebiliyor.
15. yılın ilk balığı paylaşıldı, kayığın misafiri yerini aldı. Balık Adem Amca ve Yaren Leylek, bir kez daha "Dostluk mesafe tanımaz" dedi.
Hoş geldin Yaren!