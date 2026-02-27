Gelen leyleği Nazlı sandık, Yaren çıktı. Hoş geldin Yaren

Şüpheler sabah kayığında dağıldı.

İlk iki gün çekingen durduğu için ayırt edilemeyen Yaren, dün Adem Amca'nın kapısında beklemeye başlayınca "Acaba mı?" dedirtti. Bu sabah ise soğuk havaya rağmen kayığa konarak kimliğini ilan etti.