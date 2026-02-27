Terörist başı Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının birinci yılında yeni bir mesajı açıklandı. DEM Partili Pervin Buldan tarafından okunan mesajında Öcalan, komisyon raporunun açıklandığı gün yayınlanan mesajında yer alan vatandaşlık tanımının değişimine yönelik ifadelere yeni mesajında da yer verdi.

Öcalan'ın vatandaşlık tanımına yönelik yaptığı yeni çıkış, mevcut vatandaşlık tanımından Türk ibaresinin çıkarılmasını öngörüyor.

Öcalan vatandaşlık tanımı için, "Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilmediği gibi milliyet de empoze edilmemelidir. Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar." dedi.

Öcalan'ın bu ifadeleri, Türk milleti kavramının ortadan kaldırılıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının üst kimlik olmasını öneriyor. Diğer yandan Öcalan mesajında demokratik entegrasyon için barış yasası istedi.