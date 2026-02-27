Aziz İhsan Aktaş davasında ilk celse tamamlandı. Mahkeme 7 kişinin tahliyesine, CHP'li başkanların ise tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında; Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Adnan Acar, Sencar Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verildi. 4 CHP’li Belediye Başkan’ın tutukluluğu devam edecek.

Duruşma saat 11.30 itibarıyla başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI TALEP ETMİŞTİ

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaada 24 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını talep etmişti.

ARA KARAR VERİLDİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, ilk celsenin 5. haftası ve son gününde ara kararını açıkladı. Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Adnan Acar, Sencar Hacıoğlu hakkında tahliye kararı verildi.

4 CHP’li Belediye Başkan’ın tutukluluğu devam edecek.

4 SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ayrıca; adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan 4 sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi.

Gizli tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine hükmedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

İkinci celse 20 Nisan-22 Mayıs tarihlerinde görülecek. Silivri’deki 2 No.’lu Salonda görülmeye devam etmesi bekleniyor.