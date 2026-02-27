ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken ABD Başkanı Trump Kongre’de yaptığı konuşmada Tahran ile ilgili iddialar öne sürdü. İran’ın ABD’yi vurabilecek balistik füzeler üretmeye çalıştığını iddia eden Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar" dedi. Trump ayrıca İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Trump’ın açıklamalarına İran’dan ilk tepki ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’den geldi. Bekayi, "İran'ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzesi ve ocak ayındaki ayaklanmalardaki ölüm sayısı hakkında öne sürülen iddialar, bir dizi büyük yalanın tekrarından başka bir şey değildir. Kimse bu tür yalanlara kanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

ABD İSTİHBARATI TRUMP’IN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Trump İran’ın ABD’yi vurabilecek balistik füze geliştirmeye çalıştığını iddia ederken kendi istihbaratından gelen rapor şoke etti. Reuters’te yer alan habere göre ABD istihbaratı Trump’ın iddiasına katılmıyor.

Reuters adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın yakında ABD'yi vurabilecek bir füzeye sahip olacağı" yönündeki iddiası ABD istihbaratının desteklemediğini aktardı.

Ancak iki kaynak, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 tarihli değerlendirmesinde, İran'ın mevcut uydu fırlatma araçlarından (SLV) "askeri olarak kullanılabilir bir kıtalararası balistik füze" geliştirmesinin 2035 yılına kadar sürebileceği öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bir kaynak, İran ile yakın iş birliği içinde olan Çin veya Kuzey Kore'nin teknolojik yardım sağlaması durumunda bile İran'ın "gerçekten kıtalararası balistik füze seviyesinde bir şey" üretmesinin en erken 8 yıla kadar sürebileceğini söyledi.

Kaynaklar, İran'ın kısa süre içinde ABD topraklarına ulaşabilecek bir füze geliştirdiğine dair herhangi bir ABD istihbarat değerlendirmesinden haberdar olmadıklarını, ancak haberdar olmadıkları yeni bir istihbarat raporu olma ihtimalini de dışlamadıklarını dile getirdi.