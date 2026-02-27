Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki rakibi belli oldu

Son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, sahasında oynadığı ilk maçı 5-2 kazanmıştı. Rövanşta İtalyan temsilcisi 90 dakikayı 3-0 önde tamamlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Ancak temsilcimiz, uzatma bölümünde Osimhen ve Barış’ın golleriyle skoru 3-2’ye getirerek tur atlayan taraf oldu.