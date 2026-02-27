Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi bugün TSİ 14.00’te çekilen kurada belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak Juventus’u eleyen Galatasaray’ın, son 16 turundaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.Gül Devrim Koyun
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kurada sarı-kırmızılı ekip Liverpool ile eşleşti.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maç programı da belli oldu. Temsilcimiz ilk maçını evinde 10-11 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise deplasmanda 17-18 Mart 2026’da gerçekleştirilecek.
SON 16 TURU GEÇERSEK MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY
32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında 8 maçta 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligi 20. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.
Son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, sahasında oynadığı ilk maçı 5-2 kazanmıştı. Rövanşta İtalyan temsilcisi 90 dakikayı 3-0 önde tamamlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Ancak temsilcimiz, uzatma bölümünde Osimhen ve Barış’ın golleriyle skoru 3-2’ye getirerek tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray, Liverpool'la bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig etabından karşı karşıya geldi evinde Osimhen'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.