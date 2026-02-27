Pazardan pazı diye aldılar içinden zehir çıktı: Bir doktor fenalaştı

‘UCUZ KURTULDUK’

Eşine ilk müdahaleyi hemen yaptığını ifade eden ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Uzm. Dr. İşlek Yüksel, "Eşim; direkt 'Çamaşır suyu içmiş gibi oldum' dedi, cildimizi zaten çok kaşındırıyor, çıplak elle dokundurmamak lazım. Mukozalar çok hassastır, çok büyük bir tahriş oluşturabilir. Küçük dili şişirebilir, hava yolunu tıkayabilir, anafilaksi; çok ölümcül bir alerjik reaksiyona da yol açabilir. Eğer böyle bir maruziyetiniz olursa mutlaka acil servise başvurun, daha kötü sonuçlanabilirdi, o gün ucuz kurtulduk.