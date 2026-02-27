2025 Ekim’inde Türkiye’nin arabuluculuğuyla sona eren Afganistan-Pakistan çatışması yeniden alevlendi. Sınır hattında başlayan şiddetli çatışmalarda ilk belirlemelere göre 40’a yakın kişi hayatını kaybetti.

SINIRDA SİLAHLAR YENİDEN KONUŞTU

Afganistan ile Pakistan arasında Ekim 2025’te sağlanan ateşkes çöktü. Afganistan, Pakistan’ın hava operasyonlarını gerekçe göstererek sınır hattındaki askeri hedeflere saldırı düzenledi. Çatışmalar kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

AFGANİSTAN: 15 ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere kapsamlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Mücahid, Khost, Paktia, Nuristan ve çevresindeki bölgelerde Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrol altına alındığını duyurdu.

PAKİSTAN: KARŞILIK VERDİK

Pakistan cephesinden yapılan açıklamada ise Afganistan’ın sınır hattındaki birçok noktaya ateş açtığı, Pakistan güvenlik güçlerinin saldırılara “derhal ve etkili şekilde” karşılık verdiği bildirildi. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, çatışmalarda 36 Afgan güvenlik görevlisinin etkisiz hale getirildiğini, 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

“AÇIK SAVAŞA GİRDİK” AÇIKLAMASI

Gerilimi tırmandıran açıklama Pakistan Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada,

“Artık sabrımız taştı. Afganistan ile açık savaşa girdik” ifadeleri kullanıldı.

Bölgede tansiyon hızla yükselirken, uluslararası toplumun ve özellikle daha önce arabuluculuk yapan Türkiye’nin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.