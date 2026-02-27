Afganistan ile Pakistan arasında Ekim 2025’te sağlanan ateşkes çöktü. Pakistan’ın hava operasyonlarını gerekçe gösteren Afganistan, sınır hattındaki askeri hedeflere yönelik saldırı başlattı. Kısa sürede büyüyen gerilim, iki ülke arasında geniş çaplı çatışmalara dönüştü.

“AÇIK SAVAŞ İÇİNDEYİZ”

Afganistan ve Pakistan arasında, sınır olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Gelişmelerin ardından Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Afganistan ile “açık savaş içinde” olduklarını ilan etti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki krizin diplomatik boyutu aşarak doğrudan askeri çatışmaya dönüştüğünü ortaya koydu.

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıların ardından Pakistan ordusu sözcüsü, 228 Afgan’ın hayatını kaybettiğini, 314 kişinin yaralandığını açıkladı. Sözcü ayrıca 74 Taliban mevzisinin imha edildiğini, 18 mevzinin ise ele geçirildiğini bildirdi. Çatışmalarda 55 Pakistan askerinin de öldüğü öğrenildi.

Bölgede bombardıman ve kara çatışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

PAKİSTAN’IN ÜÇ KENTİNE İHA SALDIRISI

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ülkenin üç kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Tarar, Abbotabad, Swabi ve Nowshera’da tespit edilen küçük insansız hava araçlarının düşürüldüğünü belirtti ve saldırılardan Taliban yönetimini sorumlu tuttu.

Söz konusu saldırıların, sınır hattı dışında Pakistan’daki bazı kentlerde de gerçekleştiği açıklandı.

TALİBAN EĞİTİM BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Pakistan ordusunun, Afganistan’ın Spin Boldak kentinde içinde önemli bir komutanın bulunduğu belirtilen bir aracı hedef aldığı açıklandı. Söz konusu araçta Taliban Eğitim Bakanı Nada Mohammad Nadeem’in bulunduğu iddia edildi.

Daha önce Nangarhar Valiliği görevini yürüten Nadeem’in saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu bilgiye ilişkin resmi ve bağımsız kaynaklardan henüz kesin bir doğrulama yapılmadı.

Nada Mohammad Nadeem

GERİLİM TAM KAPSAMLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Savaşın ilk gününde yaşanan gelişmeler, Afganistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden gerilimin artık tam kapsamlı bir askeri çatışmaya dönüştüğünü gösteriyor. Uzmanlar, çatışmaların bölgesel güvenlik dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.