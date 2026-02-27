2025 senesinde Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.
Türkiye'de en çok kar eden banka belli oldu: Zirvedeki banka değişmedi
Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen seneden itibaren aktif büyüklüğü bir önceki seneye göre yüzde 41 yükselerek 38 trilyon liraya çıktı. Bir önceki sene en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 27 trilyon lira düzeyindeydi.
EN YÜKSEK KARI ZİRAAT BANKASI ETTİ
Ziraat Bankası, geçen sene 8,5 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korurken en yüksek ikinci aktifine sahip olan bankası VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 5,4 trilyon liraya çıktı.
Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 4,6 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını sürdürdü.
Halkbank ise 4,3 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sıradaki yerini aldı. Böylece, 4 bankanın aktif büyüklüğü ayrı ayrı 4 trilyon liranın üzerinde oldu. Garanti BBVA, 3,8 trilyon liralık aktif toplamla 5'inci sırada yerini aldı.
Aktif büyüklük sıralaması 3,3 trilyon lirayla Akbank, 3,2 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,8 trilyon lirayla QNB Bank, 1,7 trilyon lirayla DenizBank ve 1,4 trilyon lirayla Kuveyt Türk ile sürdü. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası ünvanını aldı.
Aktif büyüklüğü en fazla yükselen banka da yüzde 58,7'yle Kuveyt Türk olurken onu yüzde 57,4'le Ziraat Bankası, yüzde 46,5'yle Garanti BBVA, yüzde 42'yle Halkbank, yüzde 39,1'le Türkiye İş Bankası, yüzde 34'le VakıfBank, yüzde 33,2'yle Yapı Kredi, yüzde 32,6'yla Akbank, yüzde 26,4'le DenizBank ve yüzde 21,5'le QNB Bank takip etti.