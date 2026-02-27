Türkiye'de en çok kar eden banka belli oldu: Zirvedeki banka değişmedi

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen seneden itibaren aktif büyüklüğü bir önceki seneye göre yüzde 41 yükselerek 38 trilyon liraya çıktı. Bir önceki sene en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 27 trilyon lira düzeyindeydi.