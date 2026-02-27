UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO İLE EŞLEŞTİ

Play-off turunda Shkendija’yı eleyerek Konferans Ligi’nde son 16’ya kalan temsilcimiz Samsunspor’un rakibi Rayo Vallecano oldu.

SON 16 TURU MAÇLARININ TARİHİ

Son 16 turu ilk maçı 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Samsunspor - Rayo Vallecano

Crystal Palace - AEK Larnaca

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

Celje - AEK Atina

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Fiorentina - Rakow

Rijeka - Strasbourg

Sigma Olomouc - Mainz