UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.
SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO İLE EŞLEŞTİ
Play-off turunda Shkendija’yı eleyerek Konferans Ligi’nde son 16’ya kalan temsilcimiz Samsunspor’un rakibi Rayo Vallecano oldu.
SON 16 TURU MAÇLARININ TARİHİ
Son 16 turu ilk maçı 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Samsunspor - Rayo Vallecano
Crystal Palace - AEK Larnaca
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
Celje - AEK Atina
AZ Alkmaar - Sparta Prag
Fiorentina - Rakow
Rijeka - Strasbourg
Sigma Olomouc - Mainz