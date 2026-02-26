CHP'nin Bayrampaşa mitinginde atılan, "Diplomasız Erdoğan" sloganı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada, "Erdoğan'ın diplomasının dosyaya sunulmasına" şeklinde ara karar oluşturan hâkim hakkında, Erdoğan'ın avukatı, 'reddi hakim' talebinde bulunmuştu.

MAHKEME REDDİ HAKİM TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, Erdoğan'ın avukatının 'reddi hakim' talebi hakkında kararını verdi.

Kararda, davanın bir sonraki duruşmasının 10 Eylül'e ertelendiği, davaya bakan hakimin ise 24 Mart'ta yaş haddinden dolayı emekli olacağından, bu yönde bir karar verilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Mahkeme kararında, "Somut olayda, davanın duruşmasının 10.09.2026 tarihine bırakıldığı, reddi istenen hakimin 24.03.2026 tarihi itibariyle yaş haddi nedeniyle hakimlik görevinin sona ereceği bu itibarla reddi hakim talebinin konusuz kaldığı anlaşıldığından, reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir." dedi.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASINI İSTEDİĞİ İÇİN "REDDİ HAKİM" İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 13 Ağustos 2025'te Bayrampaşa’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde atılan, "Diplomasız Erdoğan" sloganları nedeniyle, avukatları aracılığıyla 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Ankara 44'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, "Erdoğan'ın diplomasının dava dosyasına sunulmasına" yönünde ara karar oluşturmuş, Erdoğan'ın avukatları ise "Hakimin kişisel merakı var" diyerek 'reddi hakim' talebinde bulunmuştu.

Özgür Özel, mahkemede yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Bakın Türk milleti adına talep eden Recep Tayyip Erdoğan. Karşı taraf Özgür Özel.

Diyor ki, 'Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu sayılı esas dosyasında davacı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin reddi hakim talebinde bulunmuştur' diyor davacı.

Hakimin reddi talebi. Diyor ki bu davayı bundan sonra bu hakim göremez. Sebebi? Önce söyleyeyim, göstereyim.

Hakim orada, bizim avukat orada, canım benim gencecik bir kardeşim. Burada da Cumhurbaşkanının avukatları. 'Efendim bunlar, bunların müvekkili Özgür Özel, müvekkilimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması olmadığını söylüyor.' Benimki de diyor ki 'Var mı? Varsa dosyaya sunun.'

Arkadaşlar fıkra bu kadar değil. Erken gülmeyin. Hakim diyor ki 'Ne diyorsunuz?' diyor. Bunlar diyor ki 'Diplomamız vardır. Çünkü Cumhurbaşkanı için diploma lazımdır.' Hakim de diyor ki 'Sayın Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasına.'

Bunlar diyor ki 'Hayır. Sunmak zorunda değiliz.' Ya diyor ki 'Bu diyor ki diploman yok, sen diyorsun ki var. Diyor ki göster. Haydi göster.'

Kusura bakmayın ama fıkra bu kadar da değil.

Erdoğan’ın avukatları diplomanın mahkemeye sunulmasının istendiğini anlatıyorlar. Tam bu dediklerimi anlatıyorlar.

Hakimin de diplomanın dosyaya sunulmasında ısrarcı olduğunu, bakın. 'Hakimin konuya ilişkin şahsi bir şüphe ve merakının olduğunu, dolayısıyla tarafsız olmadığını' belirterek hakimin reddini istiyorlar, reddini.

'Bizden diploma istiyorsa özel bir merakı vardır, tarafsız olamaz. Bizden diplomayı talep etmeyecek bir hakim gelsin' diyorlar.

Karar, 'Davacı vekilinin reddi hakim talebi hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına, talebin mahiyeti gereği harç alınmasına gerek olmadığını, iş bu kararın bir örneğinin eklenerek dava dosyasının mahkemesine iadesine.'

Tayyip Erdoğan’a söylüyorum. Ben sana 'Diplomasız Erdoğan' demişim. Sen bana mahkeme açmışsın. Avukatım demiş 'Dosyaya sunsunlar.' Avukatın demiş 'Sunamayız.' Hakim de demişse 'Varsa diploma sunacaksın.' Sayın Erdoğan, varsa diploman o mahkemeye sunacaksın."