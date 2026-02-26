Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda görevde bulunan sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu iddiasıyla başlatılan soruşturma başlatıldı.

MSÜ'DE 9 ER HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

A Haber’den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma neticesinde 9 kişi mevcutlu olarak adliyeye sevk işlemi yapıldı. İfadeleri alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Dosyada ayrıca “uyuşturucu madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldı. Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.