Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu

Galatasaray’ın şu ana kadar elde ettiği gelirler arasında 18,62 milyon euro katılım bedeli, 6,3 milyon euro galibiyet primi (3 galibiyet), 0,7 milyon euro beraberlik primi, yaklaşık 5,08 milyon euro lig sıralaması geliri, yaklaşık 10,8 milyon euro değer/katsayı-yayın havuzu payı ve 1 milyon euro play-off turu bonusu yer alıyor.