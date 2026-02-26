Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu başarıyla birlikte UEFA’dan ekstra 11 milyon euro primi kasasına koydu.
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Mali Kazanç
Temsilcimiz, lig aşaması ve play-off katılımı dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 42,5 milyon euro UEFA geliri elde etmişti.
Son 16’ya kalınmasıyla birlikte bu rakam 53,5 milyon euroya yükseldi. Söz konusu gelir kalemleri, UEFA’nın 2025/26 sezonu resmi dağıtım kriterlerine dayanıyor.
Galatasaray’ın şu ana kadar elde ettiği gelirler arasında 18,62 milyon euro katılım bedeli, 6,3 milyon euro galibiyet primi (3 galibiyet), 0,7 milyon euro beraberlik primi, yaklaşık 5,08 milyon euro lig sıralaması geliri, yaklaşık 10,8 milyon euro değer/katsayı-yayın havuzu payı ve 1 milyon euro play-off turu bonusu yer alıyor.
Son 16 biletiyle gelen 11 milyon euro ise toplam geliri önemli ölçüde artırdı.
Sportif başarının yanı sıra bu tur atlama, kulüp açısından ticari anlamda da büyük önem taşıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek; sponsorluk bonusları, yayın gelirleri, maç günü hasılatı ve ürün satışları açısından Avrupa Ligi’ne kıyasla çok daha yüksek bir görünürlük ve gelir potansiyeli sunuyor.
Galatasaray böylece hem sahada kritik bir başarıya imza attı hem de mali açıdan kasasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki yolculuğunda ilerlemesi, gelir tablosunu daha da yukarı taşıyabilir.
Potansiyel Kazanç
Çeyrek finale kalma: 12,5 milyon euro
Yarı finale kalma: 15 milyon euro
Finale kalma: 18,5 milyon euro
Kura Çekimi
Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Muhtemel Rakipler
Galatasaray son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak.