26 Şubat 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu

Galatasaray, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi son 16’ya yükseldi! Bu zaferle kasasına 11 milyon euro ekstra prim koyan sarı-kırmızılıların kazancı yükseldi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu başarıyla birlikte UEFA’dan ekstra 11 milyon euro primi kasasına koydu.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 2

Mali Kazanç

Temsilcimiz, lig aşaması ve play-off katılımı dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 42,5 milyon euro UEFA geliri elde etmişti.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 3

Son 16’ya kalınmasıyla birlikte bu rakam 53,5 milyon euroya yükseldi. Söz konusu gelir kalemleri, UEFA’nın 2025/26 sezonu resmi dağıtım kriterlerine dayanıyor.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 4

Galatasaray’ın şu ana kadar elde ettiği gelirler arasında 18,62 milyon euro katılım bedeli, 6,3 milyon euro galibiyet primi (3 galibiyet), 0,7 milyon euro beraberlik primi, yaklaşık 5,08 milyon euro lig sıralaması geliri, yaklaşık 10,8 milyon euro değer/katsayı-yayın havuzu payı ve 1 milyon euro play-off turu bonusu yer alıyor.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 5

Son 16 biletiyle gelen 11 milyon euro ise toplam geliri önemli ölçüde artırdı.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 6

Sportif başarının yanı sıra bu tur atlama, kulüp açısından ticari anlamda da büyük önem taşıyor.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 7

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek; sponsorluk bonusları, yayın gelirleri, maç günü hasılatı ve ürün satışları açısından Avrupa Ligi’ne kıyasla çok daha yüksek bir görünürlük ve gelir potansiyeli sunuyor.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 8

Galatasaray böylece hem sahada kritik bir başarıya imza attı hem de mali açıdan kasasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki yolculuğunda ilerlemesi, gelir tablosunu daha da yukarı taşıyabilir.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 9

Potansiyel Kazanç

Çeyrek finale kalma: 12,5 milyon euro
Yarı finale kalma: 15 milyon euro
Finale kalma: 18,5 milyon euro

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 10

Kura Çekimi

Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray paraya para demiyor: Juventus zaferi kasayı doldurdu - Resim: 11

Muhtemel Rakipler

Galatasaray son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor Servisi
