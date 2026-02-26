Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Juventus'u saf dışı bırakarak son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu turda Tottenham ile Liverpool arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Liverpool'un efsane savunmacılarından Jamie Carragher, olası bir eşleşmede İngiliz devinin büyük avantajlı olacağını savundu.

Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Liverpool'un bu aşamadaki potansiyel rakipleri arasında Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid de bulunuyor.Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, İngiliz ekibinin ileriye dönük rakip tercihini dile getirdi.

"GALATASARAY'I YENERİZ"

Carragher, "Atletico Madrid yerine Galatasaray'ı daha çok isterim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz." ifadelerini kullandı.

İngiliz yorumcu, "Bu kadar kesin misin?" sorusuna, "Evet. Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum." cevabını verdi.

ATLETİCO DEĞERLENDİRMESİ

Carragher, Liverpool'un Atletico Madrid karşısındaki şansının sorulması üzerine, "Liverpool için yüzde 60-40 oranında derim." şeklinde konuştu.

LİG AŞAMASINDAKİ ZAFER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında evinde Liverpool'u konuk etmiş ve Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 kazanmıştı. Bu hatırlatılınca Carragher, "Evet. Onları yeneriz. Turu geçeriz." yanıtını verdi.

KURA TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, 27 Şubat Cuma günü yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak.