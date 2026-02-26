YENİÇAĞ - Berna CAN / Bunu Konuşalım

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Parti’sinin Cumhurbaşkanı adayını da açık etme karar görüşmesi.



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme süreci karar görüşmesinde neler yaşandı?



CHP’nin o dönem çiçeği burnumda genel başkanı Özgür Özel görüşmenin ardından;

"Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımı yaptı.

Ahlatlıbel’de yaklaşık 2,5 saat süren görüşme aslında CHP’de değişim dalgasını başlatan Ekrem İmamoğlu’nun başta anketler olmak üzere en çok oyu alan Mansur Yavaş’a kendi Cumhurbaşkanlığı’ adaylığını onaylatma toplantısıydı.



Neticede de görüşmeden cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi kararı çıktı. 2’ye karşı 1 oyla…

MANSUR YAVAŞ: ERKEN BULUYORUM

Mansur Yavaş o toplantıda ‘seçim yarışına girmek ve aday belirleme sürecini başlatmak için alınacak bu kararı erken bulduğunu, yerel seçim zaferinden çıkmış belediye başkanlarının bir süre daha görevlerine devam etmeleri gerektiğini büyük bir açıklıkla belirtti ve ön seçime katılmama kararı aldığını açıkladı. Yavaş, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir" dedi.

YAKLAŞIK 1 AY SONRA BÜTÜN ŞARTLAR CHP İÇİN DEĞİŞTİ

CHP üyelerle ön seçim kararı aldığı cumhurbaşkanlığı belirleme süreci kararını aldığı üçlü görüşme sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının oylanacağı ön seçim toplantısına Mansur Yavaş katılmadı. Yavaş'a toplantıya neden katılmadığıyla ilgili soruya, özel bir nedeni olmadığını belirterek "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" yanıtını verdi.



19 Mart 2025… Başta CHP olmak üzere Türkiye siyaseti ve ekonomisi açısından kritik günler başladı.



İşte Cumhuriyet Halk Partisi ‘TEK ADAYLI ÖN SEÇİMLE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SEÇİMİNE’ tek adayı gözaltındayken gitti ve Ekrem İmamoğlu CHP ön seçiminde 15,5 milyon oy aldı.

YAVAŞ O KAPIYI ASLINDA HİÇ KAPATMADI

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gereğini yapacaksın’ kalemi Abdulkadir Selvi, eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın "Mansur Yavaş üçüncü aday olmaya kapalı" iddiasının Ankara kulislerini hareketlendirdiğini köşesine taşıdı.

ÜÇÜNCÜ YOL SEÇENEĞİ MASADA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi açıklamasıyla Balbay’ın iddialarını reddetmesi, Selvi’ye göre kritik bir mesaj taşıyordu. Yavaş, CHP tarafından aday gösterilmemesi durumunda İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’den oluşabilecek "milliyetçi blok" adaylığına kapıyı kapatmıyor. Selvi, Yavaş'ın siyaseten kendini tek bir seçeneğe mahkûm etmek istemediğini de yazısında açık bir dille ifade ediyordu.



Şimdi gelelim bu iddianın arkasındaki saklı gerçeklere…



Anketler gerçeği ne kadar yansıtır tartışmalıdır… Özellikle seçim uzak dönemlerde yansıyan ise asla kale alınmamalıdır. Bugün anketlerde açık ara kararsız seçmen birinciliği görülüyor olsa da o seçmen sandık önüne geldiğinde gider bir önceki aidiyetine oy verir…

YAVAŞ GERÇEKÇİLİĞİ

İşte tam da bu sebeple Mansur Yavaş’ın gerçekçiliğini takdir etmek gerekir. CHP’nin değişim dalgasını da içine alarak yüzde 25’lerin üstüne taşıdığı oyu görüyor, kendisine atfedilen ‘baba figür’ ağırlığıyla her çevrede karşılığı olduğunu biliyor ve asla bir hayale kapılmadan, üstelik içinden geldiği milliyetçi cephe ile suları soğutmadan ilerliyor.

SİYASETTE 'EDİSON' ETKİSİ: ARTIK ELLERİ GÖRELİM

Bugün Ankara kulislerinde yaşanan bu "adaylık düğümü" ve kapalı kapılar ardındaki dezenformasyon savaşı, akılıma Thomas Edison’un New York sokaklarını aydınlatma mücadelesini getiriyor. Edison, akkor ampulü icat ettiğinde karşısında devasa bir rakip vardı: Gaz yağı ve havagazı lobisi. Bu lobi, elektriğin tehlikeli olduğunu yayarak halkı korkutuyor, meclis üyelerini manipüle ediyordu. Tıpkı bugün Yavaş’ın etrafında örülen adaylık spekülasyonları ve "kapıları kapattı" iddiaları gibi, o gün de New York Belediye Meclisi karanlık propagandaların etkisindeydi.

Edison, bu karanlık oyunu bitirmek için meclis üyelerinin karşısına devasa bir panoyla çıktı ve tarihe geçen o meydan okumasını yaptı: "Beyler, artık elleri görelim!" Edison, korku ve manipülasyon yerine ışığı ve kontrolü masaya koyarak herkesin tarafını seçmesini istedi.



"Siz karanlıktan ve görünmez tehlikelerden bahsediyorsunuz. Ben ise size ışığı ve kontrolü sunuyorum. Kimler modern bir gelecek için elini kaldırıyor, kimler gaz lambasının dumanında boğulmak istiyor? Şimdi elleri görelim!" dedi.

YAVAŞ "ELLERİ GÖRELİM" DİYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

Bugün Türkiye siyaseti de benzer bir "şeffaflık hamlesi" bekliyor. Mansur Yavaş’ın gerçekçiliği, anketlerin ötesindeki "baba figürü" ve milliyetçi blok seçeneği, aslında siyasetin "gaz lambası dumanında" boğulmak istemeyenler için bir ışık arayışını temsil ediyor.



Kulislerdeki gizli oyunlar bozulduğunda ve gerçek niyetler ortaya çıktığında, tıpkı Edison’un ampulünün New York’u aydınlatması gibi, Türkiye’nin adaylık kördüğümü de Mansur Yavaş ‘elleri görelim beyler’ dediğinde çözülecek.