Son günlerde kuyumcularda yetkisiz döviz alım-satımı yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.
Kuyumcularda vitrindeki yazıya dikkat: Altın alacakları ilgilendiriyor
Kuyumcularda döviz alım satımını ifade eden, ima eden “change”, “exchange”, “döviz” vb. yazılı veya görsel ifade kullanımı ve fiziksel olarak ya da banka hesapları üzerinden müşterilerle yaptığı her türlü doğrudan döviz alım satımı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.Derleyen: Süleyman Çay
Bakanlık tarafından esnaflara gönderilen yazıda; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında, bu kişiler hakkında, işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurma cezası uygulandığı belirtildi.
2026 yılı için 719 bin 30 TL-3 milyon 595 bin 198 TL arasında ceza verildiği yazıda aktarıldı. 2018 yılından bu yana toplam 859 işyerinin faaliyetinin geçici veya sürekli olarak durdurulurken, 2024’te 193, geçen sene ise 147 işyeri hakkında faaliyet durdurma cezası verildiğinin altı çizildi.
Bakanlık yazısında uyarılarda da bulundu. Kuyumcuların fiziksel olarak ya da banka hesapları üzerinden müşterilerle yaptığı her türlü doğrudan döviz alım satımı “yetkisiz faaliyet” sayılacağı vurgulanırken, satışın “tanıdık kişilere” ya da “tek seferlik” yapılması muafiyet sağlamayacağı da ifade edildi.
Herhangi bir dilde döviz alım satımını ifade eden, ima eden “change”, “exchange”, “döviz” vb. yazılı veya görsel ifade kullanımı yetkisiz faaliyete delil olacak.
Döviz kurlarını gösteren pano, tabela, afiş, ekran, dijital gösterge gibi her türlü araç ve doküman da kanıt olarak göze alınacak.
Doğrudan döviz alım satımını çağrıştıran her türlü döviz sembolü, logo ve benzeri görseller de yetkisiz faaliyete delil sayılarak ceza yolunun açılabileceği uyarı yazısında belirtildi.