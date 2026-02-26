Kuyumcularda vitrindeki yazıya dikkat: Altın alacakları ilgilendiriyor

Bakanlık yazısında uyarılarda da bulundu. Kuyumcuların fiziksel olarak ya da banka hesapları üzerinden müşterilerle yaptığı her türlü doğrudan döviz alım satımı “yetkisiz faaliyet” sayılacağı vurgulanırken, satışın “tanıdık kişilere” ya da “tek seferlik” yapılması muafiyet sağlamayacağı da ifade edildi.