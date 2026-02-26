Ünlü ekonomist Ozan Bingöl 2025 yılı vergi tahsilatının iller itibarıyla dağılım verilerini bugünkü köşe yazısında paylaştı. Türkiye’nin ekonomik gücünün coğrafi dağılımına dair önemli ipuçları verdiğini söyleyen Bingöl, “bu veriler, sadece vergi tahsilat haritasını değil; aynı zamanda illerimizin ekonomik kimliklerini de yansıtıyor” dedi.
Türkiye’nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul’u sollayan şampiyon il
Ünlü ekonomist Ozan Bingöl, 2025 yılı vergi tahsilatının illere göre dağılımını paylaştı. İstanbul toplam tahsilatın yarısını göğüslerken, Kocaeli kişi başına düşen 456.986 TL vergi ile Türkiye şampiyonu oldu.Derleyen: Süleyman Çay
İstanbul’un tek başına toplam vergi tahsilatını yüzde 50,81 ile göğüslediği görüldü. Türkiye’de toplanan her 2 liralık verginin 1 lirası İstanbul’da. İstanbul’u takip eden şehirler ise sırasıyla; (%10,.44), Kocaeli (%8.94) ve İzmir (%8.61). Bu dört il, Türkiye’nin toplam vergi yükünün yaklaşık yüzde 79’unu sırtladığını Bingöl belirtti.
Kocaeli’nin ise nüfusu İstanbul veya Ankara ile kıyaslanamayacak düzeyde olsa da 456.986 TL ile kişi başına düşen vergi tahsilatında Türkiye şampiyonu konumunda olduğuna dikkat çeken Bingöl, bu durumun sanayi üretiminin ve dev tesislerin verimliliğinin doğrudan yansıması olduğunu söyledi.
Listenin sonunda ise Bayburt, Ardahan, Tunceli ve Gümüşhane gibi iller listelendi. Listenin 9. sırasında yer alan Hatay, bu tablonun en anlamlı verisini sunduğunu belirten Bingöl, “Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan şehrin, tüm zorluklara rağmen vergi tahsilatında ilk onda yer alması; Hatay’ın ekonomik hafızasının, sanayi altyapısının ne kadar köklü olduğunun ve şehrin üretim azminin takdire şayan bir göstergesidir” dedi.
2025 Yılı İl Bazlı Vergi Tahsilat Verileri
Ozan Bingöl, 2025 Yılı Vergi Tahsilatındaki Payları Açısından 10 İl tablosundaki verileri, en yüksek paydan en düşüğe doğru sıraladı;
1. İstanbul
Vergi Geliri: 5.613.741.283.639 TL
Toplam Pay: %50,81
Nüfus: 15.754.053
Kişi Başına Tahsilat: 356.336 TL
2. Ankara
Vergi Geliri: 1.153.429.052.115 TL
Toplam Pay: %10,44
Nüfus: 5.910.320
Kişi Başına Tahsilat: 195.155 TL
3. Kocaeli
Vergi Geliri: 987.625.404.560 TL
Toplam Pay: %8,94
Nüfus: 2.161.171
Kişi Başına Tahsilat: 456.986 TL
4. İzmir
Vergi Geliri: 951.287.478.252 TL
Toplam Pay: %8,61
Nüfus: 4.504.185
Kişi Başına Tahsilat: 211.201 TL
5. Bursa
Vergi Geliri: 254.446.229.892 TL
Toplam Pay: %2,30
Nüfus: 3.263.011
Kişi Başına Tahsilat: 77.979 TL
77. Kilis
Vergi Geliri: 2.335.670.468 TL
Toplam Pay: %0,02
Nüfus: 157.363
Kişi Başına Tahsilat: 14.843 TL
78. Gümüşhane
Vergi Geliri: 1.816.493.498 TL
Toplam Pay: %0,02
Nüfus: 138.807
Kişi Başına Tahsilat: 13.086 TL
79. Tunceli
Vergi Geliri: 1.458.900.378 TL
Toplam Pay: %0,01
Nüfus: 85.083
Kişi Başına Tahsilat: 17.147 TL
80. Ardahan
Vergi Geliri: 1.390.602.172 TL
Toplam Pay: %0,01
Nüfus: 90.392
Kişi Başına Tahsilat: 15.384 TL
81. Bayburt
Vergi Geliri: 1.305.017.258 TL
Toplam Pay: %0,01
Nüfus: 82.836
Kişi Başına Tahsilat: 15.754 TL