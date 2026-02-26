Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul’u sollayan şampiyon il

Türkiye’nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul’u sollayan şampiyon il

Ünlü ekonomist Ozan Bingöl, 2025 yılı vergi tahsilatının illere göre dağılımını paylaştı. İstanbul toplam tahsilatın yarısını göğüslerken, Kocaeli kişi başına düşen 456.986 TL vergi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

Ünlü ekonomist Ozan Bingöl 2025 yılı vergi tahsilatının iller itibarıyla dağılım verilerini bugünkü köşe yazısında paylaştı. Türkiye’nin ekonomik gücünün coğrafi dağılımına dair önemli ipuçları verdiğini söyleyen Bingöl, “bu veriler, sadece vergi tahsilat haritasını değil; aynı zamanda illerimizin ekonomik kimliklerini de yansıtıyor” dedi.

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

İstanbul’un tek başına toplam vergi tahsilatını yüzde 50,81 ile göğüslediği görüldü. Türkiye’de toplanan her 2 liralık verginin 1 lirası İstanbul’da. İstanbul’u takip eden şehirler ise sırasıyla; (%10,.44), Kocaeli (%8.94) ve İzmir (%8.61). Bu dört il, Türkiye’nin toplam vergi yükünün yaklaşık yüzde 79’unu sırtladığını Bingöl belirtti.

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

Kocaeli’nin ise nüfusu İstanbul veya Ankara ile kıyaslanamayacak düzeyde olsa da 456.986 TL ile kişi başına düşen vergi tahsilatında Türkiye şampiyonu konumunda olduğuna dikkat çeken Bingöl, bu durumun sanayi üretiminin ve dev tesislerin verimliliğinin doğrudan yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

Listenin sonunda ise Bayburt, Ardahan, Tunceli ve Gümüşhane gibi iller listelendi. Listenin 9. sırasında yer alan Hatay, bu tablonun en anlamlı verisini sunduğunu belirten Bingöl, “Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan şehrin, tüm zorluklara rağmen vergi tahsilatında ilk onda yer alması; Hatay’ın ekonomik hafızasının, sanayi altyapısının ne kadar köklü olduğunun ve şehrin üretim azminin takdire şayan bir göstergesidir” dedi.

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

2025 Yılı İl Bazlı Vergi Tahsilat Verileri

Ozan Bingöl, 2025 Yılı Vergi Tahsilatındaki Payları Açısından 10 İl tablosundaki verileri, en yüksek paydan en düşüğe doğru sıraladı;

1. İstanbul

Vergi Geliri: 5.613.741.283.639 TL

Toplam Pay: %50,81

Nüfus: 15.754.053

Kişi Başına Tahsilat: 356.336 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

2. Ankara

Vergi Geliri: 1.153.429.052.115 TL

Toplam Pay: %10,44

Nüfus: 5.910.320

Kişi Başına Tahsilat: 195.155 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

3. Kocaeli

Vergi Geliri: 987.625.404.560 TL

Toplam Pay: %8,94

Nüfus: 2.161.171

Kişi Başına Tahsilat: 456.986 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

4. İzmir

Vergi Geliri: 951.287.478.252 TL

Toplam Pay: %8,61

Nüfus: 4.504.185

Kişi Başına Tahsilat: 211.201 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

5. Bursa

Vergi Geliri: 254.446.229.892 TL

Toplam Pay: %2,30

Nüfus: 3.263.011

Kişi Başına Tahsilat: 77.979 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

77. Kilis

Vergi Geliri: 2.335.670.468 TL

Toplam Pay: %0,02

Nüfus: 157.363

Kişi Başına Tahsilat: 14.843 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

78. Gümüşhane

Vergi Geliri: 1.816.493.498 TL

Toplam Pay: %0,02

Nüfus: 138.807

Kişi Başına Tahsilat: 13.086 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

79. Tunceli

Vergi Geliri: 1.458.900.378 TL

Toplam Pay: %0,01

Nüfus: 85.083

Kişi Başına Tahsilat: 17.147 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

80. Ardahan

Vergi Geliri: 1.390.602.172 TL

Toplam Pay: %0,01

Nüfus: 90.392

Kişi Başına Tahsilat: 15.384 TL

Türkiye'nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul'u sollayan şampiyon il

81. Bayburt

Vergi Geliri: 1.305.017.258 TL

Toplam Pay: %0,01

Nüfus: 82.836

Kişi Başına Tahsilat: 15.754 TL

