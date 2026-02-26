Türkiye’nin vergi rekortmeni ili belli oldu: İşte İstanbul’u sollayan şampiyon il

Listenin sonunda ise Bayburt, Ardahan, Tunceli ve Gümüşhane gibi iller listelendi. Listenin 9. sırasında yer alan Hatay, bu tablonun en anlamlı verisini sunduğunu belirten Bingöl, “Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan şehrin, tüm zorluklara rağmen vergi tahsilatında ilk onda yer alması; Hatay’ın ekonomik hafızasının, sanayi altyapısının ne kadar köklü olduğunun ve şehrin üretim azminin takdire şayan bir göstergesidir” dedi.