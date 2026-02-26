Morgan Stanley, Türk hisselerinin yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 artarak makroekonomik temellerden uzaklaştığını ve çarpanlara dayalı bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini belirterek aşağı yönlü düzeltme uyarısında bulundu.

James Lord’un da yer aldığı analistlerin 25 Şubat tarihli değerlendirmesinde, “Türk hisse senetlerinin değerlemeleri yılbaşından bu yana güçlü bir artış kaydetti. Bu tablo, yerel para cinsinden tahvil piyasasından ayrıştıklarını gösteriyor ve kısa vadede yeniden aşağı yönlü değerleme riski taşıdıklarına işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.

Raporda "MSCI Turkey endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla EEMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci en iyi piyasa konumunda. Yükseliş büyük ölçüde şirket karlarından ziyade çarpan genişlemesinden kaynaklandı” denildi.

'DÜZELTME POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ'

Morgan Stanley analistleri, mevcut çarpan seviyelerinin piyasa beklentilerine kıyasla çok daha güçlü bir dezenflasyon sürecini fiyatladığını belirtirken, iki yıllık gösterge devlet tahvili faizinin yılbaşından bu yana kayda değer bir değişim göstermediğine dikkat çekti. Bunun, makro piyasalarda faiz indirimleri ya da enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme fiyatlanmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu çerçevede analistler, Türk hisselerinde daha gerçekçi makro beklentilere uyum sağlanması amacıyla aşağı yönlü bir düzeltme potansiyeli gördüklerini ifade ederken, EEMEA kapsamında Türkiye için “piyasaya paralel getiri” görüşünü sürdürdü. Ayrıca, genel piyasaya kıyasla belirgin iskontoyla işlem gören Türk bankalarında daha yüksek yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu kaydetti.

TERCİH CARRY İŞLEMLERİ

Makro görünümde yakın vadede uzun vadeli tahvillerde pozisyon almak yerine carry işlemlerini tercih ettiklerini belirten analistler, enflasyonun beklenenden kalıcı seyretmesi ve jeopolitik risklerde artış ihtimalinin uzun vadeli tahvillerin performansını sınırlayabileceğini dile getirdi.

Raporda şu değerlendirmeler yer aldı: Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, politika faizinin ulaşacağı terminal seviyeye dair beklentileri yukarı yönlü revize etti. Ancak TCMB’nin iletişimi, mevcut faiz indirim patikasından memnuniyet duyulduğunu gösteriyor. Banka, gıda enflasyonundaki yükselişi geçici değerlendirirken, hizmet sektöründeki dezenflasyon eğilimine güveniyor.

Döviz carry pozisyonları artışını sürdürürken, yatırımcı ilgisi hem hisse senetlerinde hem de sabit getirili menkul kıymetlerde güç kazanıyor. Yüksek frekanslı verilerin şubat ayında daha yüksek enflasyona işaret etmesi nedeniyle, kısa vadede vade riskine kıyasla döviz carry stratejisini tercih etmeyi sürdürüyoruz.