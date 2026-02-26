Adalet Bakanı Akın Gürlek özel bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. HSK'da değişim olacak mı sorusuna cevap veren Gürlek:

HSK'daki görevim bir sıfat, oylamasına katılamıyorum. HSK'da üyeler belirlendi, değişiklik olmayacak.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek:

Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Çok önemli adımlar atıldı.Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım. Meclis yasal adımlar atacak. Süreç güzel gidiyor, meyvelerini toplama aşamasındayız. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu çözdüğü zaman güvenli alan haline gelir. Bu süreci çok önemsiyoruz. Meclis bu rapor çerçevesinde takdir hakkı kullanacak. Terör sorununu aşacağız.

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

Umut hakkı ve şartlı salıvermeye ilişkin Gürlek:

Raporda umut hakkı diye bir ibare yok. Terörden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları salıvermeden yararlanamıyor. Meclisimizin takdiri.

YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Yasadışı bahis bu toplumun kanayan yarası. 81 başsavcılığına bilgi verdim.

FUTBOLUN TEMİZ OLMASI LAZIM

Yasadışı bahis ve şikeyle mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum.

Bütün başsavcılıklarda özel bir ekip kurmak istiyorum.

"'KULLANANI ALIYOR'A KATILMIYORUM"

Kullanıcıların gözaltına alındığı baronların alınmadığını soran gazeteciye Gürlek:

Ben ona katılmıyorum. Adım adım gittikçe kartellere gidiyorsun. Tüm dünyada bu böyle. Bizim İstanbul'da yaptığımız tüm operasyonlar kanıtlıydı tanıklı değildi.

İstanbul'da en büyük 4 tane uyuşturucu satıcısını aldık. Aynı şekilde dünyada operasyon yaptık.

