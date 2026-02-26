Schengen vizesinde yeni dönem başladı: Randevu sistemi yenilendi

Schengen vizesi için en çok tercih edilen kapılardan biri olan Polonya, vize başvuru sürecindeki yoğunluğu yönetmek ve sistemi daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçti. VFS Global üzerinden yürütülen işlemlerde artık seyahat amacına göre spesifik kategori seçimi zorunlu kılınırken, randevu kontenjanları her şehir için belirlenen özel saatlerde sisteme yüklenecek.