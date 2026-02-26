Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Schengen vizesinde yeni dönem başladı: Randevu sistemi yenilendi

Schengen vizesinde yeni dönem başladı: Randevu sistemi yenilendi

Avrupa’ya gitmek isteyen vatandaşları ilgilendiren Schengen vizesi prosedürlerinde değişikliğe gidildi. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Şubat 2026 itibarıyla kısa süreli (C tipi)vize randevularında başvuruları yeni kategorilere ayırdı ve şehir bazlı randevu saatlerini uygulamaya koydu.

Tuğçe Nur Acar Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Schengen vizesi için en çok tercih edilen kapılardan biri olan Polonya, vize başvuru sürecindeki yoğunluğu yönetmek ve sistemi daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamaya geçti. VFS Global üzerinden yürütülen işlemlerde artık seyahat amacına göre spesifik kategori seçimi zorunlu kılınırken, randevu kontenjanları her şehir için belirlenen özel saatlerde sisteme yüklenecek.

YENİ DÖNEM

Yeni sistemde başvuru sahipleri, genel bir başlık yerine seyahat içeriklerine tam uyum sağlayan şu kategorilerden birini seçmek zorunda:

Turistik ve İş Gezileri

Tır Şoförleri ve Taşımacılık

Eğitim (Erasmus / NAWA / ECS)

AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri

Diğer Hususi Başvurular

Konsolosluk yetkilileri, yanlış kategori üzerinden alınan randevuların işlem sürelerini ciddi oranda uzatabileceği, hatta başvurunun reddine yol açabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

KİM, NE ZAMAN BAŞVURACAK?

Kontenjan karmaşasını önlemek adına Polonya Başkonsolosluğu, Türkiye’deki dört ana başvuru merkezi için haftalık randevu açılış saatlerini şu şekilde belirledi:

HAFTALIK RANDEVU AÇILIŞ SAATLERİ

PAZARTESİ

İstanbul: 09.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

SALI

İstanbul: 12.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

ÇARŞAMBA

İstanbul: 14.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

PERŞEMBE

İstanbul: 15.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

CUMA

İstanbul: 17.00

Gaziantep: 10.00

İzmir: 16.00

Trabzon: 13.00

Belirtilen saatlerde sistem üzerinden yeni randevu kontenjanları erişime açılacak.

ARACI FİRMALARA "KIRMIZI HAT"

Başkonsolosluk, vize karaborsasının önüne geçmek adına sert bir uyarı yayımladı. Açıklamada, hiçbir aracı danışmanlık firmasıyla iş birliği yapılmadığı vurgulanırken, "Vize hazırlık hizmeti sunduğunu iddia eden üçüncü taraflara itibar edilmemelidir" denildi. Başvuruların bireysel olarak ve yalnızca resmi kaynaklardaki bilgilerle hazırlanması gerektiği hatırlatıldı.

BÖLGE SINIRI KALKIYOR

Yeni düzenlemenin başvuru sahiplerine sağladığı en büyük kolaylık ise "bölge esnekliği" oldu. Artık bir başvuru sahibi, ikamet ettiği şehre bakılmaksızın randevu bulabildiği herhangi bir merkezden (Ankara dahil) işlem yapabilecek.

Öte yandan, Schengen sistemindeki "uygun kullanım denetimi" de ciddiyet kazanıyor. İtalya ve Macaristan gibi ülkelerin başlattığı "seyahat sonrası bildirim" akımı, Polonya vizeleri için de bir emsal teşkil edebilir. Bu uygulamada, seyahat sonrası pasaporttaki giriş-çıkış mühürlerinin konsolosluğa e-posta ile bildirilmesi istenebiliyor; aksi takdirde bir sonraki vize başvurusu risk altına giriyor.

