AK Parti, emekli ikramiyesi zammı, afet konutlarında peşin ödeme indirimi ve doğum izninin uzatılmasını içeren mali torba kanun teklifini, Ramazan Bayramı öncesi yasalaşması amacıyla haftaya TBMM’ye sunuyor Peki, mali torba yasada neler bulunuyor.

​AK Parti, farklı alanlarda düzenlemeler öngören birkaç kanun teklifi Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Pakete dair detaylar da ortaya çıkıyor.

İKRAMİYE ZAMLARI HAFTAYA MECLİS'TE

​Halen 4 bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesinin artırılması planlanıyor. Masadaki en güçlü formül, ikramiyeye yüzde 25 oranında (bin TL) zam yapılması yönünde. 17 milyon 783 bin emekliye yansıtılacak olan ikramiye zammıyla bütçeye maliyeti toplamda yaklaşık 36 milyar TL olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantısı sonrası son karar belli olacak. İkramiyelerinin de haftaya kanun teklifinde yer alması bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI, DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA YASAĞI DA TEKLİFTE

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki afet konutları için peşin ödeme kolaylığı da teklifte yer alacak.

​Ortalama 1 milyon 890 bin lira olan konutlar, peşin ödemede yaklaşık 484 bin liraya alınabilecek. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlamak üzere 18 yıl sabit taksit imkanı sunulacak. Kamu bankaları peşin ödeme yapmak isteyenlere düşük faizli kredi kolaylığı sağlayacak.

​​Kadın çalışanları sevindirecek düzenlemede sona gelindi. Doğum izni 4 aydan 6 aya yükseltiliyor. Tüm sektörlerde 10 gün olarak eşitleniyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde mevcut doğum izninde olanlar da yeni haktan yararlanabilecek.

​​16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar tartışılıyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ihlal edilmeden, bir arayüz üzerinden T.C. kimlik numarası, yüz okuma veya parmak izi ile doğrulama yapılması planlanıyor.