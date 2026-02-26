Avrupa basınında Galatasaray: Manşetler ne dedi?

Tuttomercato: "Soğuk duş etkisi yarattı"

Juventus için yapacak pek bir şey kalmamıştı. Mucize beklentisi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda kaçınılmazdı. Üç golle müthiş bir geri dönüş yakalasalar da uzatma anları buz gibi bir hayal kırıklığı getirdi.