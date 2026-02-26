Avrupa basınında Galatasaray: Manşetler ne dedi?

İlk maçta evinde 5-2'lik üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, deplasmandaki rövanşta uzatmalara taşınan mücadeleyi 3-2 yitirse de toplamda 7-5'lik skorla turu geçti.
İlk maçta evinde 5-2'lik üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, deplasmandaki rövanşta uzatmalara taşınan mücadeleyi 3-2 yitirse de toplamda 7-5'lik skorla turu geçti.
İtalyan medyasından öne çıkan başlıklar:
Tuttosport: "Galatasaray'ı elemeye dev maç yetmedi"
Spalletti'nin öğrencileri yüreklerini sahaya döktü ve kaliteli bir oyun ortaya koydu. 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha üstünlerdi fakat son sözü Osimhen söyledi.
Tuttomercato: "Soğuk duş etkisi yarattı"
Juventus için yapacak pek bir şey kalmamıştı. Mucize beklentisi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda kaçınılmazdı. Üç golle müthiş bir geri dönüş yakalasalar da uzatma anları buz gibi bir hayal kırıklığı getirdi.
La Provincia Cremona: Juventus turu kıl payı kaçırdı. Kelly'nin kırmızı kartı bile siyah-beyazlıların performansını düşürmedi. Devre arasından sonra oyuna daha güçlü dönen Juve, ikinci yarıda da üstün görüntüyü korudu.
Ansa: "Osimhen Juve'nin umutlarını kırdı"
Juventus'un kalbi çok büyüktü fakat fark az kala yetmedi. 10 kişiyle neredeyse turu cebe koyuyorlardı. Osimhen'in golüyle Galatasaray son 16'ya yürürken Juve hayalleri suya düştü.
Rai: Juventus muazzam bir geri dönüşün ardından veda etti. Siyah-beyazlılar 49. dakikadan itibaren eksik mücadele verdi. Uzatmalardaki goller kaderi belirledi.
Tuttosport: "Uğurcan Çakır Buffon gibi oynadı"
Gala'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, Buffon'u andıran bir performans sergiledi ve şutlara harika müdahaleler yaptı. 90. dakikaya az kala; yalnızca Juve taraftarları dışındakiler inanmıyordu. Kenan Yıldız'ın 92'deki şutu dışarı giderken, Türklerin kontralarda kaçırdığı fırsatlar arasında Juve hayalleri son anda söndü. Maç bitiminde stadyum, yeniden doğan Juventus'u ayakta alkışladı.
Tutto Juve: Allianz Stadyumu'nda dram ve sürpriz dolu, uzatmalara uzanan epik bir karşılaşma oldu. Juventus, ilk maçtaki ağır yenilgiye rağmen Galatasaray önünde büyük başarıya çok yaklaştı. Hakemlerin kötü yönettiği müsabakada Juve başı dik ayrıldı.
La Repubblica: Juventus büyük bir illüzyon yaşadı, Galatasaray karşısında galibiyet yetmedi. 10 kişiyle maçı uzatmaya taşıyan Torino ekibi, sonrasında Nijeryalı Osimhen'in golüyle elendi.
La Gazzetta dello Sport: "Böylesi acı verici"
Juventus umutlandı fakat uzatma dakikalarında dağıldı, Osimhen ve Barış Alper stadyumu sessizliğe gömdü. Spalletti Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Corriere Della Sera: Eksik kalan Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara sürükledi ancak Osimhen umutlarını yok etti. Son 16 şansı ve UEFA gelirleri kaçtı fakat takım onurunu korudu.
Goal: Tam bir rezalet! – Juventus'un Galatasaray ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Lloyd Kelly'nin gördüğü "suç niteliğindeki" kırmızı kart taraftarları şoke etti.
Sky Sport: 10 kişi kalan Juventus neredeyse geri dönüyordu. Spalletti'nin takımı kararlı bir oyun sergiledi. Bir kişi eksik oynamalarına rağmen ellerinden geleni yaptılar goller attılar ama uzatmalarda turu atlayan Türk takımı oldu.
BBC Sport: Osimhen ve Barış uzatmalarda gol attı, Galatasaray, 10 kişilik Juventus'un büyüleyici geri dönüşüne engel oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.
All Nigeria Soccer: Tarih yazıcı Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı golle Galatasaray tarihine geçti ve kulüp rekorunu kırdı.