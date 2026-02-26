Kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Gündemdeki ekonomi başlığı, "Terörsüz Türkiye" süreci, yeni anayasa ve erken seçim konuşulurken vatandaşın milletvekilleri seçiminde tercihi ne olacağı merak konusu.
Türkiye'nin en büyük 'partisi' kararsızlar: İktidarı o kesim seçecek
Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklarken Asal'ın paylaştığı ankette kararsız/oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 29,6 çıktı. Kararsızları yüzde 23,4 ile CHP, yüzde 22,5 ile AKP takip etti.Murathan Demircioğlu
Asal Araştırma, şubatta 2 bin 15 kişi ile yaptığı "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı.
En Büyük Parti 'Kararsızlar'
Araştırmada, kararsız oyların dağıtılmadığı tablo dikkat çekti. Buna göre kararsız/oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 29,6 ilk sıraya yerleşti. Hemen ardından yüzde 23,4 ile CHP, yüzde 22,5 ile AKP geldi.
Kararsızların dağıtıldığı tabloda ise CHP birinci parti konumunu korumaya devam ediyor. Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 33,2, AKP yüzde 32 şeklinde gerçekleşti.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: DEM Parti yüzde 8,8, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 5,7, Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 3,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1, Diğer yüzde 1,4.
Son yerel seçimde birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP, anketlerde de birinciliğini koruyor.
Araştırma 13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 ilde yaşayan kişilerle CATI anket yöntemi ile gerçekleştirildi.