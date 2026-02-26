Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026)

Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026)

Yurt genelinde etkisini artıran yoğun kar ve sert soğuklar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Şubat ayının ortasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de doluluk oranları dikkatle izleniyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 1

Türkiye genelinde kar ve dondurucu soğuklar sürerken İstanbul, İzmir ve Ankara’da baraj doluluk oranları yeniden gündemde.

1 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 43,7 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.

2 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 3

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: %60,23
Darlık: %60,46
Elmalı: %92,46
Terkos: %28
Alibeyköy: %36,09
Büyükçekmece: %33,2
Sazlıdere: %27,4
Istrancalar: %61,13
Kazandere: %56,65
Pabuçdere: %30,53

3 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 4

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan verilere göre, İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 64,58 seviyesinde kayda geçti.

4 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 5

Barajların güncel doluluk oranları:

Tahtalı Barajı: %37,81
Balçova Barajı: %86,16
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %26,61
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %72,32

5 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 6

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ise 18 Şubat 2026 tarihli açıklamasında başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 23,03 olarak duyurdu. Aktif kullanılabilir su oranının yüzde 14,07 olduğu bildirildi.

6 7
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026) - Resim: 7

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %45,49

Çamlıdere: %23,02

Çubuk 2: %38,77

Eğrekkaya: %46,75

Kargalı: %100

Kavşakkaya: %33,81

Kesikköprü: %100

Kurtboğazı: %31,64

Peçenek: %21,74

Türkşerefli: %5,20

Uludere: %36,44

7 7
