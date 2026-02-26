Türkiye genelinde kar ve dondurucu soğuklar sürerken İstanbul, İzmir ve Ankara’da baraj doluluk oranları yeniden gündemde.
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (26 Şubat 2026)
Yurt genelinde etkisini artıran yoğun kar ve sert soğuklar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Şubat ayının ortasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de doluluk oranları dikkatle izleniyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı bugün yüzde 43,7 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli: %60,23
Darlık: %60,46
Elmalı: %92,46
Terkos: %28
Alibeyköy: %36,09
Büyükçekmece: %33,2
Sazlıdere: %27,4
Istrancalar: %61,13
Kazandere: %56,65
Pabuçdere: %30,53
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan verilere göre, İzmir’deki barajların toplam doluluk oranı yüzde 64,58 seviyesinde kayda geçti.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %37,81
Balçova Barajı: %86,16
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %26,61
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %72,32
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ise 18 Şubat 2026 tarihli açıklamasında başkentteki barajların toplam doluluk oranını yüzde 23,03 olarak duyurdu. Aktif kullanılabilir su oranının yüzde 14,07 olduğu bildirildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %45,49
Çamlıdere: %23,02
Çubuk 2: %38,77
Eğrekkaya: %46,75
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %33,81
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %31,64
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20
Uludere: %36,44