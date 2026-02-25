YENİÇAĞ - 25 Şubat 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Siyasetteki gelişmelerden gündeme, spordan ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

Türkiye güne Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğrayarak düştüğü haberi ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma da yaptığı açıklamalar da güne damgasını vuran bir diğer başlık oldu.

GÜNDEM

BALIKESİR'DE F-16 DÜŞTÜ: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı Balıkesir’de düştü. Kazada, uçağın pilotunun şehit olduğu açıklandı. Kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

HAVACI PAŞADAN DÜŞEN F-16 AÇIKLAMASI: VURULAN DARBEYİ FARK EDEMEDİLER

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, YENİÇAĞ Gazetesi'nden Aykut Metehan'a konuştu. Karakuş, kumpas davalarıyla ordudan uzaklaştırılan pilotlara dikkat çekerken, enkaz bölgesindeki zehirli 'Hidrazin' gazı tehlikesine karşı da uyardı.

DERVİŞOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE ÖCALAN ÇAĞRISI: ÇOK SEVİYORSAN EŞ BAŞKAN OLARAK YANINA AL

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan'a statü istemesi ve PKK'lıların topluma kazandırılması açıklamalarına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Çok seviyorsan o rozeti taktıktan sonra eş başkan olarak yanına al. MHP'nin adını Halkların Hareket Partisi yaparsın olur biter." dedi.

ERDOĞAN’DAN YENİ AŞAMA VE STATÜ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Raporun az görülen uzlaşma neticesinde kaleme alınan tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi sürecin yeni aşaması başlayacak." dedi. Laik bildirisi yayınlara da tepki gösteren Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki Ramazan etkinliklerini savundu.

Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin "İmralı'nın statüsü" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" dedi.

BUNU KONUŞALIM

EYY ERDOĞAN... BAK UĞUR MUMCU NE DİYOR? "YA LAİKLİK YA İSLAMCILIK"

Türkiye, eğitimde "manevi değerler" ve "laiklik" eksenli büyük bir tartışmanın içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda "Maarif'in Kalbinde Ramazan" projesini savunarak yönelttiği eleştiriler, akıllara Uğur Mumcu’nun yıllar önce yaptığı yapısal analiz ve uyarıları getirdi.

YENİÇAĞ - Berna CAN / Bunu Konuşalım

Mumcu, Türkiye’nin bir "hukuk devrimi" ile başladığı yolculukta, laiklikten verilen her ödünün siyasi ve toplumsal sonuçlarını belgeleriyle ortaya koymuştu. Hadi gelin o günlerden bu günlere bir ayna tutalım.

EKONOMİ

YENİ ARAÇ MUAYENE ŞİRKETİ: SÜRELER TAMAMEN KISALACAK

2027 yılında Tüvtürk'ün yerini alacak Turka'nın ortaklarından Opus'un CEO'su Lothar Geilen ilk etapta 250 istasyonla başlamayı planladıklarını söyledi. Lothar Geilen, teknolojiyi kullanarak muayene süresini kısaltmayı amaçladıklarını belirtti.

VATANDAŞIN CEBİNİ EN ÇOK DİŞ VE İLAÇ YAKTI: TÜİK SAĞLIK RAPORUNU AÇIKLADI

TÜİK’in Avrupa Birliği ile eş zamanlı yayımladığı "Sağlık Modülü" sonuçlarında düşük gelirli hanelerin en büyük kabusu ilaç ve muayene masrafları olurken, zengin ve fakir arasında sağlık uçurumu olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL

YAKIN PLAN KABEDE HACILAR…

‘Kabe’de hacılar’ ilahisini dinlerken arkada dönen tarikat kavgasını biliyor musunuz?

YAKIN PLAN - “Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah” ilahisiyle Türkiye, Celal Karatüre’yi konuşuyor. Peki, milyonlarca kez dinlenen hatta okul zillerine bile giren bu ilahiyi dinlerken arkada dönen tarikat kavgasını biliyor musunuz?

DÜNYA

ABD’DEN İRAN HAZIRLIĞI: BÖLGEYE GÖNDERİLEN UÇAK 300’Ü GEÇTİ

ABD, İran’a karşı olası saldırıya hazırlanmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Orta Doğu’daki üslere gönderilen savaş ve destek uçağı sayısı 300’ü geçti.

EPSTEİN BELGELERİNDE YANLIŞ BİLİNEN GERÇEKLER

Büyük bir insan kaçakçılığı ve cinsel istismar ağını yöneten Epstein ile ilgili yayınlanan belgeler büyük yankı uyandırdı. Ancak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların Epstein belgeleri ile bir ilgisi bulunmuyor. Teyit.org’un araştırmasına göre yanlış olduğu ortaya çıkan iddialar dikkat çekti.

TRUMP İRAN’IN NET MESAJLARINI DUYMAMIŞ

ABD Başkanı Trump, Kongre tarihinin en uzun konuşmasında İran’a yönelik mesajlar verdi. Trump, Tahran yönetiminin net mesajlarına rağmen, İran’dan “Nükleer silah sahibi olmayacağız” sözünü duymadıklarını söyledi.

JAPONYA’DAN GERİLİMİ YÜKSELTECEK HAMLE

Japonya ile Çin arasındaki gerilimin gelen son açıklama ile artması bekleniyor. Japonya Savunma Bakanı Koizumi, Tayvan’a yakın olan Yonaguni Adası’na füze yerleştirmek için takvim açıkladı. Bu açıklama Çin’in Japon şirketlerine yönelik yaptırım kararından 1 gün sonra geldi.

GÜNÜN YAZISI

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI / SELÇUK GEÇER YAZDI

Al Sana Müjdeee

Son paylaşılan veriler; rakamların artık sadece birer veri olmadığını, toplumsal bir çöküşün alarmı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Lafı uzatmaya gerek yok…

Biliyorsunuz, geçen seneyi 25 milyon icra dosyasıyla kapatmıştık. Yani aile bazında bakarsanız, neredeyse Türkiye’nin tamamı icralıktı. Yeni seneye de tam gaz başladık. Son gelen verilere göre artık her dakikada 21 kişi, her 3 saniyede ise 1 kişi icralık oluyor.

SPOR

CANER ERKİN SEZON ORTASINDA KULÜPSÜZ KALDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

SOSYAL MEDYA

BUGÜN SOSYAL MEDYADA NELER KONUŞULDU?

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı F-16’nın görev uçuşu sırasında kaza-kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oluyor. Olay sonrası arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları başlıyor; ilgili kurumlar soruşturma sürecini duyuruyor.

Yaren Leylek’in eşi Nazlı yuvasına geldi Bursa Karacabey Eskikaraağaç Leylek Köyünde Yaren Leylek’in bu yılki gelişi beklenirken, eşi Nazlı köye dönüp yuvaya konuyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı’nın gelişini görüntülerle paylaşıyor; “Yaren henüz ortalarda yok, gözler Yaren’de” mesajı sosyal medyada hızla yayılıyor.