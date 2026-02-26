Anayasa Mahkemesi (AYM) Özkaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında devam eden kapatma davasının kapsamı nedeniyle uzun sürdüğünü belirtti. Davanın devasa bir dijital veri ve sanık sayısına sahip olduğunu vurgulayan Özkaya, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi:

"840 sayfa iddianame, 60 klasör ek delil ve 200 GB dijital materyal incelendi. 520 kişinin eylemi davanın odağında, 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. Teknik hazırlıklar tamamlanmak üzere. Yakın zamanda "esas inceleme" aşamasına geçilecek."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE AİHM KARARLARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararlarının uygulanmamasıyla ilgili soruya yanıt veren Özkaya, AYM'nin bu konudaki sınırlarını çizdi:

Özkaya "Bizim, AİHM kararlarının doğrudan yerine getirilmesini temin etmeye yönelik bir icra yetkimiz yok. Ancak bu kararların uygulanmaması nedeniyle yapılan yeni bireysel başvurularda işin esasını inceliyor ve anayasal çerçevede kararımızı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY TARTIŞMASI: MİLLETVEKİLİ SIFATI DEVAM ETMELİ

Can Atalay’ın milletvekilliği durumu hakkındaki görüşü sorulan Özkaya, daha önce verdiği kararların arkasında durduğunu belirtti. Özkaya, Anayasa'nın 14. ve 83. maddeleri ışığında, Atalay'ın milletvekili sıfatı devam ettiği sürece yargılamanın durması gerektiğini savunan kararlarda imzasının olduğunu hatırlattı.

'ANAYASA’YI NİHAİ YORUMLAMA YETKİSİ AYM’DEDİR'

Yargı organları arasındaki yorum farklarına da değinen Başkan Özkaya, hukuk devleti vurgusu yaptı:

Anayasa maddelerinin ne anlama geldiğini söyleme yetkisinin nihai olarak AYM’ye ait olduğunu ifade eden Özkaya, "Alt mahkemelerin veya diğer yargı yerlerinin anayasal yorumları AYM ile çelişirse, geçerli olan AYM’nin yorumudur." dedi.

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA YETKİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

AYM’nin 2014’ten beri kullanmadığı "yürürlüğü durdurma" yetkisi hakkında da açık kapı bırakan Özkaya, "Bu müesseseyi tamamen terk etmedik, muhafaza ediyoruz. Yakın zamanda heyet olarak bu konuyu bir kez daha değerlendireceğiz" diyerek yeni dönemin sinyalini verdi.