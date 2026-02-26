Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçları sona erdi. Müsabakaların ardından son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray da son 16'ya kalmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üste tura kaldı. İşte Devler Ligi'nde son 16'da olan takımlar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 18
1 - Arsenal
2 18
2 - Bayern Münih
3 18
3 - Liverpool
4 18
4 - Tottenham
5 18
5 - Barcelona
6 18
6 - Chelsea
7 18
7 - Sporting CP
8 18
8 - Manchester City
9 18
9 - Atletico Madrid
10 18
10 - Bayer Leverkusen
11 18
11 - Bodo/Glimt
12 18
12 - Newcastle United
13 18
13 - Atalanta
14 18
14 - PSG
15 18
15 - Real Madrid
16 18
16 - GALATASARAY
17 18
Kura Tarihi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi Cuma günü olacak.
18 18
Kaynak: Diğer