Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üste tura kaldı. İşte Devler Ligi'nde son 16'da olan takımlar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçları sona erdi. Müsabakaların ardından son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray da son 16'ya kalmayı başardı.

1 - Arsenal

2 - Bayern Münih

3 - Liverpool

4 - Tottenham

5 - Barcelona

6 - Chelsea

7 - Sporting CP

8 - Manchester City

9 - Atletico Madrid

10 - Bayer Leverkusen

11 - Bodo/Glimt

12 - Newcastle United

13 - Atalanta

14 - PSG

15 - Real Madrid

16 - GALATASARAY

Kura Tarihi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi Cuma günü olacak.

