YENİÇAĞ - 24 Şubat 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Siyasetteki gelişmelerden gündeme, spordan ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

BAHÇELİ'DEN YARGIYA PKK'LILARA "AF" TALİMATI MI?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 28 Ekim 2024'de çözüm sürecinin fitilini ateşleyen Bahçeli, şimdi de PKK'lıların 'aşama aşama' topluma kazandırılmasını istedi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR: ‘MUTLAK BUTLAN’ KARARI 1 NİSAN’I BEKLEMEDEN ÇIKABİLİR

AKP'li Şamil Tayyar, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, CHP 38. Kurultayı’nda ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ gerekçesiyle açılan ceza davasındaki verdiği kararda ilginç bir ayrıntı olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, savcılığın, dava konusu dosyayla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB dosyasının birleştirilmesini istediğini hatırlattı. Tayyar, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin savcılığın bu talebini ‘şahsi, fiili ve hukuki irtibat’ bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza’ya iletme kararı aldığını, talebe olumlu yanıt verilmesi halinde ‘usul ekonomisi’ dikkate alınarak 1 Nisan duruşma günü beklenmeksizin dosyanın birleştirilmek üzere gönderilmesi kararı aldığını söyleyerek "Dolayısıyla İstanbul erken karar verirse Ankara, 1 Nisan’daki duruşma gününü beklemeden dosyayı İstanbul’a gönderip kapatacak." ifadelerini kullandı.

CHP KURULTAY DAVASINDA İBB TALEBİNE RET KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, HP'nin kurultayına dönük ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesi talebini reddetti. Dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN RAPORA TEPKİ: TÜRK DEVLETİ'Nİ TASFİYE ETME PROJESİ

Meclis'teki yeni çözüm sürecine yönelik kurulan komisyonun hazırladığı "Öcalan Raporu"na tepki gösteren Zafer Partisi lideri Özdağ "Rapor bir çözüm değil, Türk Devleti'ni tasfiye etme projesi" dedi.

AHMET TAKAN YAZDI

YAŞAR PAŞANIN KAFASINA ORUÇ VURMUŞ

Pes artık, bu kadarı da ol(a)maz!..

Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçtiğimiz Cumartesi günü Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bayburt Bayburt olalı böyle bir zulüm görmedi desem yine de tepkimi anlatmaya yeterli olmaz!..

Yaşar Güler, o acılı ailelerin gözlerinin içine baka baka, nasıl oldu da, terör örgütü PKK’ya taviz verilmediğini, pazarlık edilmediğini söyleyebildi acaba?..

MERKEZ BANKASI İLK KEZ AÇIKLADI: VATANDAŞIN YATIRIM TERCİHİ NE OLDU? ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kez açıkladı Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde kaldı.

Son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olduğu belirtildi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 olarak belirlendi.

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak belirtildi.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 seviyesine geldi. İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak yaşandı.

QNB TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ: 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA KREDİLER RAHATLAR

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, kredi ve mevduatlara yönelik makroihtiyati sınırlamaların 2026’nın ikinci yarısından itibaren gevşeyebileceğini belirterek, “Limitler kalktığında bilançomuzu daha rahat büyüteceğiz” dedi.

RAMAZAN'DA İFTAR SOFRASI ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE HAYAL OLDU: DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR…

Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye’de bir ailenin iftar sofrasına konuk olduk. İftar sofrasının maliyeti ise adeta dudak uçuklattı.

Baran Yalçın / Özel Haber

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de Ramazan’da iftar sofrası kurmanın maliyeti adeta cep yakıyor.

Ekonomik kriz ve enflasyon bir yana, asgari ücrete yapılan zamlardan hemen bir gün sonra bazı fırsatçı marketler, temel gıdalara fahiş bir şekilde zam gerçekleştirdi.

Haliyle asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan yetersiz zam oranı, hem enflasyonun hem de fırsatçıların kurbanı oldu.

Yeniçağ ailesi olarak sizler için bir ailenin iftar sofrasına konuk olduk ve sofranın maliyetini hesapladık...

IŞİD’DEN MİLİTANLARINA YAPAY ZEKA TEŞVİKİ: DAHA ÖNCE “İSLAM’A AYKIRI” DEMİŞLERDİ

Terör örgütü IŞİD’in militanlarını yapay zekayı kullanmaları için teşvik ettiği ortaya çıktı. Örgütün sözde yayın organında yayınlanan bir yazıda hangi aracın kullanılması gerektiği bile anlatıldı. Terör örgütü daha önce yapay zekanın “İslam’a aykırı” olduğunu savunmuştu.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARI GÖSTERMEK İÇİN CEZAEVİNDE TUR DÜZENLENDİ: EN TEPEDEKİ İSİM GEZDİRDİ

İsrail’de Cezaevi Servisi Başkanı Kobi Yaakob’un birlikte ibadet ettiği yasadışı yerleşimcilere cezaevindeki Filistinli mahkumları göstermek için tur düzenlediği ortaya çıktı. Koğuşlardaki mahkumların o sırada elleri kelepçeli olarak yere yatırıldığı öğrenildi.

ABD’NİN YAPTIRIMLARI SONRASI KÜBA’DA NELER OLUYOR?

ABD’nin yaptırımları en son Küba’yı vurdu. Son karar sonrası ülkeye petrol akışının kesilmesinin sosyal ve ekonomik hayatı sıfırlayıp sıfırlamayacağı merak konusu oldu.

Serkan TALAN / Özel Haber

ABD Başkanı Trump, 29 Ocak’ta imzaladığı kararname ile Küba’ya petrol satan ülkelerden ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirdi. Söz konusu karar, Trump’ın Venezuela’nın ardından Latin Amerika’da hedefine Küba’yı aldığı yorumlarına neden oldu.

Trump’ın imzaladığı karar sonrası başta Meksika olmak üzere Küba’ya petrol satan ülkelerin sevkiyatları durdu. Bu durum ülkede sosyal hayatı ve ekonomiyi oldukça olumsuz etkiledi. Çünkü Küba’nın kendi petrol kaynakları olsa da bu çok sınırlı kapasitede ve özellikle elektrik üretimi için Meksika ve Venezuela gibi ülkelerden gelen petrole ihtiyaç duyuyor.

OSİMHEN KONYA’YA PARA İÇİN Mİ GİTMEDİ? ABDULLAH KAVUKCU YANIT VERDİ

Galatasaray’da futbolcuların maaşlarının ödenmediği ve Victor Osimhen’in parasını alamadığı için Konyaspor deplasmanına katılmadığı iddiaları gündeme geldi.

Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya’ya gitmediği yönünde söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

GSYİAD iftarında bazı üyelerin bu haberlere inanarak kendisine soru yönelttiğini aktaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, söz konusu iddiaları çürüten bir yanıt verdi. Kavukcu, attığı tweet’i göstererek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HAKEMLİKTEN MENAJERLİĞE: ARDA KARDEŞLER TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINDAN SONRA HAKEMLİK KARİYERİNİ NOKTALADI

Arda Kardeşler, Eylül 2025'te yönettiği Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında verdiği tartışmalı kararla gündeme gelmiş ve maç sonrası düdük bırakmak zorunda kalmıştı.

Hakem, TFF tarafından uzun süre görev almayınca önceki gün istifasını sunarak aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre Kardeşler bundan sonra futbolcu menajerliği mesleğine adım atacak.

BUGÜN SOSYAL MEDYADA NELER KONUŞULDU?

Devlet Bahçeli’nin “Öcalan” çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi üzerinden Abdullah Öcalan’la ilgili “statü” tartışmasını gündeme taşıyor. Bahçeli, 27 Şubat 2025 tarihli silah bırakma çağrısına atıf yapıyor; bundan sonraki adımların ilerlemesi için “İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacak?” sorusunu soruyor. Çıkış, siyasette hem süreç hem de hukuki çerçeve başlığıyla yeni bir polemik başlatıyor.

“Kapibara Simülatörü” oyunu

“Kapibara Simülatörü” adıyla mobilde yayımlanan oyun, kapibara temalı sevimli simülasyon/klicker kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyuncu “kapibara sahiplenme-besleme” gibi basit görevlerle ilerliyor; kısa videolarda “kapibara akımı” estetiği üzerinden paylaşım malzemesi üretiyor.

Robot süpürgeyi joystickle yönetme denemesi ve 24 ülkede 7 bin cihaza erişim iddiası

Bir yazılımcı, DJI’ın Romo robot süpürgesini oyun koluyla (joystick/DualSense gibi) kontrol eden bir uygulama geliştirirken sistemin kimlik doğrulama tarafında ciddi bir boşluk yakalıyor. Haberlere göre aynı oturum/kimlik bilgisi, dünya genelinde yaklaşık 7 bin cihaza kadar erişim kapısı açıyor; kamera görüntüsü, mikrofon, ev haritası/planı gibi veriler risk altına giriyor. DJI, açığı kapattığını ve sorunun giderildiğini bildiriyor.