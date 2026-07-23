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YENİÇAĞ – 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 6 KİŞİ DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

AHBAP soruşturmasında 6 kişinin daha ifadeye çağrıldığı bildirildi. İfadeye çağrılan isimlerin Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan olduğu bildirildi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNE AÇIK DESTEK: HAZİNEDEN YARDIM ALMALIDIR

MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin hazine yardımı alması gerektiğini söyledi.

BAKANLIK 28 ÜRÜNÜ DAHA İFŞA ETTİ: HERKESİN TÜKETTİĞİ ÜRÜNLERDEN BAKIN NELER ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Halk sağlığını tehlikeye atan gıdalar bir bir sıralanırken dana kıyma ve lahmacun harcında tek tırnaklı eti, sucukta ise sakatat tespit edildi.

AK PARTİ'DEN OKUL SALDIRILARINA: HEPİMİZ GÖRÜYORDUK AMA ÖNEMSEMEDİK

Nisan ayında bir gün arayla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırıları sonrası TBMM'de kurulan komisyon toplantısında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili'nden itiraf gibi söylem geldi, "Bu konuları önemsemedik" dedi.

AYM’DEN SİVAS KATLİAMI KARARI

Anayasa Mahkemesi, Madımak Oteli'nin yakılması sonucunda 35 kişinin can verdiği Sivas Katliamı'na ilişkin önemli bir karara imza attı. AYM, katliamda hayatını kaybeden isimlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti.

CHP'DE KRİTİK TOPLANTININ ARDINDAN İLK AÇIKLAMA: ÖNEMLİ KARARLARIN ALINMASI GEREKİYORDU

CHP’li milletvekilleri, Özgür Özel liderliğinde kapalı Grup Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplu istifa kararının alınacağı ileri sürülen toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık" ifadelerine yer verdi.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT: DEVLET GÜÇLERİ, HALKA KARŞI KULLANILIYOR

AKP iktidarında çok belirgin bir şekilde ortaya çıkan bir durum var. Emekli maaşları ve asgari ücret, iktidar tarafından enflasyona sebep olduğu gerekçesiyle açlık sınırının çok altında tutuluyor. AKP iktidarı, devletin polisini, jandarmasını hatta yargısını, emekliye, hakkını arayan işçiye ve doğayı savunanlara karşı kullanıyor.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD’DEN F-35 MEKTUBU: "TÜRKİYE ŞARTLARI KARŞILAMADI"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılım şartlarını karşılamadığını Kongre’ye bildirdi. Mektupta, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için S-400 sisteminden tamamen vazgeçmesi ve benzer bir sistem almayacağına dair güvence vermesi gerektiği bildirildi.

NEPAL'DEN TÜRKİYE'YE KÖLE ZİNCİRİ: İSTİHDAM ADI ALTINDA NEPALLİ İŞÇİLERİ PAZARLIYORLAR

Nepalli doktor Binod Şah'ın kurduğu "istihdam" ofisi aracılığıyla Nepal'den Türkiye'ye işçi pazarlanıyor. Göçmen işçiler asgari ücretin bile altında çalıştırılırken, Türkiye'de işsizlik can damarından vuruluyor. Türk işçiler piyasada tekelleşen Nepallilerden, iş bulamıyor.

İRAN VE IRAK ARASINDA KRİTİK TEMAS: ZEYDİ VE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞTÜ

Washington temaslarının ardından Tahran'a geçen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik bağlar, ekonomik iş birliği ve imzalanan anlaşmaların uygulanması konuları masaya yatırıldı.

HİTLER'İN DOĞDUĞU EV KARAKOL OLDU: İŞTE SEBEBİ

Avusturya hükûmeti, Adolf Hitler’in Almanya sınırındaki doğduğu evi bir polis karakoluna çevirdi. Bu adımla, yapının Neonaziler için bir ziyaret merkezine dönüşmesinin engellenmesi hedefleniyor.

AB'DEN GOOGLE'A DİJİTAL PİYASALAR YASASI İHLALİ NEDENİYLE 890 MİLYON EURO CEZA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji devi Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) iki ayrı alanda ihlal ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından şirkete toplam 890 milyon avro para cezası kesildi.

EKONOMİ YENİAÇĞ

TÜRK HAMSİSİNE AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ: İHRACAT 9 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye’den yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen hamsi ihracatı, hem miktar hem de değer bazında önemli artış gösterdi. 20 ülkeye yapılan dış satım yaklaşık 9 milyon dolara ulaşırken, Avrupa pazarı öne çıktı.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası herkesin merakla beklediği Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Haziran ve Nisan aylarında politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştu.

BU NASIL İSTİHDAM ARTIŞI: İHRACATIN LOKOMOTİFİNDE BÜYÜK KAN KAYBI

TEPAV, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileriyle hazırladığı Nisan 2026 İstihdam İzleme Bülteni’ni yayımladı. Rapora göre sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 artışla 25,8 milyonu aşarken; giyim ve tekstil imalatı sektörlerinde son iki yıldaki toplam istihdam kaybı 153 bin kişiye ulaştı.

DANIŞTAY'DAN ÖTV KARARI: ATV SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM; TEK BELGE YETERLİ OLMAYACAK

ATV araçların ÖTV'siz satışıyla ilgili uzun süredir devam eden hukuki tartışmada Danıştay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Vergi mahkemelerinin yalnızca tip onay belgesine göre değil, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırarak karar vermesi gerektiği vurgulandı.

SPOR YENİÇAĞ

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FENERBAHÇE'DE SICAK GELİŞME: MAHMUT USLU DAHİL 7 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Mahmut Uslu'nun da aralarında yer aldığı 7 yönetim kurulu üyesinin kendi isteğiyle görevlerinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.