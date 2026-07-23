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Kaynak: Haber Merkezi

35 kişinin can verdiği Sivas Katliamı'na ilişkin 2014 yılında yapılan bireysel başvuru 12 yıl sonra, 23 Temmuz'da görüşüldü. Toplantıda, Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği suçlaması karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) , Sivas Katliamı davasında önemli bir karara imza attı. Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden isimlerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti.

YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ!

Yüksek Mahkeme, "Sivas Madımak Oteli’nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmemesi" nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği”ne karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödeneceği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

NELER OLMUŞTU?

2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas’ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu ikisi otel görevlisi 35 kişi hayatını kaybetmişti. Katliama ilişkin ana davada 33 kişi önce idam cezasına çarptırılmış daha sonra bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.

Sivas Katliamı’na ilişkin bir diğer dava ise 2012 yılında zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin avukatları, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olamayacağını belirterek davanın düşürülmesine itiraz etmiş, konuyu 2014'te AYM gündemine taşımıştı. Mahkeme söz konusu başvuruyu karara bağladı.