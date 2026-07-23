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ABD ziyaretini tamamlamasının ardından resmi temaslar için İran'ın başkenti Tahran'a giden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre gerçekleşen kabulde, iki komşu ülke arasındaki köklü tarihi, dini ve kültürel bağların stratejik ortaklığın temelini oluşturduğu ifade edildi. Liderler, halklar arasındaki bu yakınlaşmanın korunarak daha da sağlamlaştırılması gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Görüşme kapsamında Pezeşkiyan ve Zeydi, Bağdat ile Tahran arasında geçmişte varılan mutabakatların eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesinin ikili münasebetler ve ortak menfaatler açısından kritik bir rol oynadığına dikkati çekti.

Toplantıda ticaret, siyaset, ekonomi, enerji, transit nakliye ve bölgesel dayanışma alanlarındaki potansiyelin daha verimli değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. İkili bağların her alanda derinleştirilmesinin hem her iki ülkenin güvenliği ve refahına hem de bölgedeki genel huzur ortamına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Irak Başbakanı Zeydi, ilk yurt dışı ziyaretini Washington'a gerçekleştirmişti.